EuroLega, 22ª giornata: Voigtmann finalmente decisivo! Cuore e volontà, l’Olimpia Milano batte il Baskonia e torna alla vittoria

Olimpia Milano e Baskonia si affrontano nella prima delle due partite settimanali del doppio turno di EuroLega. Debutta Shabazz Napier per l’Olimpia, chiamato a rinforzare il pacchetto guardie per Coach Ettore Messina.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Baron, Luwawu-Cabarrot, Voigtmann, Hines.

QUINTETTO BASKONIA: Howard, Thompson, Giedraitis, Hommes, Kotsar.

Parte bene l’Olimpia Milano che tira subito con ottime percentuali da 3 punti. Bene Luwawu-Cabarrot, nonostante qualche palla persa di troppo, e soprattutto Billy Baron. L’americano si dimostra subito caldo al tiro, ma negli ospiti c’è una vecchia conoscenza del nostro campionato, decisamente caldo e voglioso di far bene, Darius Thompson. L’ex Brindisi è autore di un super primo quarto da 10 punti, con una grande prestazione in questo primo quarto. Ma l’Olimpia c’è, gioca bene e il punteggio la premia. Debutto anche per Shabazz Napier, molto diligente e con la volontà di mettere in ritmo i compagni dopo un solo allenamento con la squadra. +1 Olimpia dopo 10 minuti.

Ottimo inizio di quarto per l’Olimpia che difende bene e trova ottimi tiri nella metà campo offensiva. Napier non è preciso al tiro ma si da molto da fare e trova spesso i compagni con un’ottima visione di gioco. Il Baskonia cerca sempre di correre, forzando molto il contropiede e riuscendoci nella maggior parte delle occasioni. Parziale e controparziale, ma c’è finalmente un Johannes Voigtmann incisivo. Il tedesco si sblocca da 3 punti dopo una serie lunghissima di errori e ne segna due in fila per il delirio del pubblico di casa. Baskonia sbanda, nonostante il primo quarto super di Thompson e la buona prestazione di Costello, altro ex del campionato italiano, ma è sotto all’intervallo.

Inizia il terzo quarto, incubo di questa stagione per l’Olimpia Milano in EuroLega. Johannes Voigtmann tocca la doppia cifra, dimostrando di aver ritrovato la fiducia almeno stasera. Ma il Baskonia è una squadra che in un amen firma parziali e anche adesso lo dimostra. Milano soffre la fisicità sotto canestro (con Enoch protagonista in questo quarto) e soprattutto i tagli dal lato debole dove i baschi puniscono a ripetizione gli uomini di Ettore Messina. L’Olimpia regge, difende bene con una buona volontà, e trova nel duo Napier – Davies un buon finale di quarto che vale il nuovo vantaggio. Ottimo il debutto dell’ex NBA, subito fattore in difesa e bravo a trovare spesso Brandon Davies sotto canestro.

Si segna meno in questo inizio di ultimo quarto, ma con un Olimpia che dimostra di voler vincere la partita e giocare al massimo senza guardare l’attuale classifica di EuroLega. Bene al tiro Luwawu-Cabarrot, bravo a scegliere spesso la giusta soluzione in attacco e pronto sugli scarichi. Giedraitis e Voigtmann colpiscono da 3 punti con i due giocatori che si rispondono dalla lunga distanza in un ultimo quarto molto equilibrato e tutto da decidere. Super prestazione per il tedesco che segna la tripla del +5 a 4 minuti dal termine, per un importante vantaggio Olimpia. Immenso lavoro di Kyle Hines, che senza Nicolò Melli, è costretto a prendersi più responsabilità e raggiunge la doppia cifra personale. Darius Thompson è l’ultimo a mollare per Baskonia, ma il vantaggio creato dall’Olimpia è sufficiente per ottenere una preziosissima vittoria.

Morale sopratutto, ma ancora per crederci in EuroLega, l’Olimpia Milano torna alla vittoria al Forum, Baskonia battuto.

OLIMPIA MILANO – BASKONIA 89-83 (19-18, 22-17, 22-26, 27-23)

MVP BasketInside: Johannes Voigtmann

OLIMPIA MILANO: Luwawu-Cabarrot 17, Voigtmann 16, Baron 11, Hines 10, Napier 10, Davies 9, Hall 6, Tonut 6, Ricci 4.

BASKONIA: Thompson 19, Giedraitis 18, Howard 18, Costello 12, Enoch 7, Marinkovic 7, Hommes 2, Heidegger, Kotsar, Sedekerskis.