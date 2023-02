EuroLega 23° giornata: Vittorie in volata per Barça e Maccabi

BARCELLONA 72 – 70 BAYERN MONACO (21-14, 34-33, 51-47)

Vittoria sofferta al Palau per il Barça contro il Bayern Monaco e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa delle gare che si disputeranno oggi e riapre il discorso primo posto. Partita equilibrata per tutti i quaranta minuti, con i padroni di casa faticano e anche troppo contro i tedeschi allenati da coach Trinchieri. Alla fine è prevalsa la fisicità e il talento dei singoli per gli spagnoli, con Mirotic e Sanli da farle da padrona con, rispettivamente, 12 e 10 punti. Agli ospiti non bastano le buone prove di Babb con 15 e Jaramaz con 12.

Tabellino

Barça: Da Silva 3, Sanli 10, Vesely 10, Kalinic 4, Satoransky 5, Laprovittola 5, Abrines 7, Higgins 9, Jokubaitis 7, Mirotic 12, Tobey NE, Kuric NE. Coach: S. Jasikevicius

Bayern Monaco: Weiler – Babb 15, Walden 9, Seeley 2, Winston 4, Giffey 4, Bonga 2, Jaramaz 12, Zipser, Wimberg 9, Rubit 10, Gillespie 3. Coach: A. Trinchieri

VALENCIA 93 – 94 MACCABI TEL AVIV (28-24, 55-45, 78-79)

Vittoria in volata per il Maccabi che passa alla Fonteta 93-94 con il canestro di Baldwin a 25″ dalla fine. Primi due quarti con il Valencia al comando delle operazioni grazie ad un ottimo impatto di Pradilla, Prepelic e Radebaugh, che hanno spinto i taronja fino al massimo vantaggio dell’intervallo lungo (55-45). Nel terzo periodo un break di 10-27 in meno di 8 minuti sospinto da Baldwin e dalle 4 triple del capitano Dibartolomeo ha rovesciato completamente l’inerzia del match dando un vantaggio in doppia cifra alla squadra Kattash. Ritmi più bassi e tanti errori nell’ultimo quarto con Valencia che spreca l’opportunità di riagganciare la partita negli ultimi secondi: Baldwin ha realizzato a 25″ dal termine il +2, Harper in lunetta ha lasciato sul ferro il secondo libero portando i suoi solo a -1; lo stesso play del Maccabi ha gettato al vento il possesso che poteva chiudere il match dando un’ultima opportunità ai ragazzi di Mumbru, che non hanno trovato la via del canestro con la tripla di Jones.

Tabellino

Valencia: Harper 20, Claver 3, Puerto 5, Prepelic 15, Padrilla 13, Webb, Jones 13, Radebaugh 11, Evans 3, Alexander 6, Rivero 4, Arostegui NE. Coach: A. Mumbru

Maccabi: Adams 5, Baldwin 19, Martin 10, Menco 2, Sorkin 6, Dibartolomeo 17, Hilliard, Braimoh 5, Nebo 9, Ziv 4, Colson 17, Cohen NE. Coach: O. Kattash