EuroLega, 23ª giornata: Hezonja è superMario con 30 punti! Il Real Madrid batte Monaco in una super partita

AS Monaco e Real Madrid si sfidano in un antipasto di Playoffs di EuroLega. Le due squadre, tra le migliori di questa Regular Season, si affrontano in uno dei due big match di giornata oltre Olympiacos-Efes.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO REAL MADRID: Williams-Goss, Hezonja, Deck, Cornelie, Tavares.

Primo quarto molto equilibrato quello tra Monaco e Real Madrid. I padroni di casa si affidano a Mike James, ispirato stasera e già quasi in doppia cifra dopo un quarto di gioco. Il Real Madrid però gioca bene ed ha numerosi interpreti, con il suo roster infinito. Prima Hezonja, poi Musa spingono gli spagnoli avanti nel punteggio. Dopo 10 minuti è +4 Madrid.

Il secondo quarto vede sempre avanti il Real Madrid, di poche lunghezze, e Monaco ad inseguire. Elie Okobo è decisamente ispirato e si prende la scena dando un pò di riposo e meno responsabilità offensive a Mike James. Equilibrio? Mario Hezonja non è di questo avviso. Il croato si accende paurosamente nel quarto. 20 punti, 4 triple e uno stato di trance agonistica pauroso per l’ex NBA. +4 Madrid all’intervallo in una partita di altissimo livello, antipasto di quanto vedremo quasi sicuramente nei Playoffs.

🔥 SUPER MARIO HEZONJA 🔥

😮 20 puntos y 22 de valoración al descanso en Mónaco 😮#HalaMadrid | @mariohezonja pic.twitter.com/ThRwKFgKsT — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 3, 2023

Al rientro in campo Monaco alza i ritmi e prova la fuga. Mike James è onfire in grado di segnare con grande costanza e guadagnarsi liberi nonostante non entri il tiro da 3 punti. Il Real Madrid, alle prese con i problemi di falli per Tavares e Poirier entrambi con 4, soffre e accusa il colpo ma da grande squadra reagisce. Sergio Llull con 3 triple e Dzanan Musa riportano subito a contatto il Madrid in una partita apertissima.

L’ultimo quarto è spettacolo con le due squadre che si ribattono colpo su colpo. Il Monaco prova la fuga sempre con Mike James come punto di riferimento principale, ma il Real Madrid è una super squadra e lo dimostra nuovamente in questa serata. Adam Hanga è fondamentale con difesa e alcuni canestri importanti, come Deck roccia sotto canestro, ma è un mostruoso Mario Hezonja l’uomo in più del Madrid nel finale. 30 punti, career high in EuroLeague, e preziosissima vittoria degli ospiti che lanciano un segnale chiarissimo alle avversarie. Il Madrid fa sul serio anche quest’anno.

AS MONACO – REAL MADRID 91-95 (20-24, 26-26, 25-20, 20-25)

MVP BasketInside: Mario Hezonja.

AS MONACO: James 23, Okobo 16, Diallo 15, Brown 7, Motiejunas 7, Blossomgame 6, Hall 6, Loyd 4, Moneke 4, Ouattara 3.

REAL MADRID: Hezonja 30, Musa 14, Deck 13, Llull 10, Yabusele 9, Hanga 7, Tavares 3, Williams-Goss 3, Cornelie 2, Poirier 2, Rodriguez 2, Causeur.