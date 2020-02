EuroLega, 23ª Giornata: Il Maccabi batte il Khimki, la Stella Rossa sorprende il Panathinaikos

Partita incredibile a Belgrado, Il Pana si fà rimontare due volte e la Stella Rossa lo beffa nel finale con un parziale di 31-16 nell’ultimo periodo. Il Maccabi soffre per tutta la gara. Il Khimki va avanti anche di 12 ma nell’ultimo quarto il Maccabi rientra e riesce a spuntarla nel finale.

STELLA ROSSA-PANATHINAIKOS

I primi minuti di gara sono tutti del Panathinaikos, la Stella Rossa non sembra riuscire a gestire il ritmo degli avverasi. Ok 5 minuti gli ospiti sono già avanti di 10, con un 5-15 di parziale. I padroni di casa non trovano quasi mai canestri facili, i greci continuano a giocare con grande aggressività e chiudono avanti di 12 il primo periodo. Continua a martellare il Panathinaikos anche nel secondo quarto, la difesa dei greci é perfetta e la Stella Rossa non riesce a trovare canestri facili. Il Vantaggio si dilata ulteriormente sul +13, sopratutto grazie alle giocate di Papagiannis. La Stella Rossa però reagisce, trova un parziale di 5-0 che accende la squadra, ma sopratutto il pubblico. Tornano le energie, e la difesa dei padroni di casa adesso è un fattore. I servi rientrano a -7 e l’inerzia è ribaltata. Questo permette ai padroni di casa di avere anche più fiducia in attacco. Punter giuda le giocate offensive, e con un parziale di 12-2 la Stella Rossa chiude il primo tempo avanti di 3. Nella ripresa il Panathinaikos si riporta subito a contatto, le due squadre ora sono più attente in difesa e concedono poco. I greci rimettono la testa avanti portandosi a +3. 6 punti in fila di Fredette e le solite giocate di Calathes riportano il Pana avanti in doppia cifra. La Stella Rossa prova a reagire ma stavolta i greci sono più solido e respingono ogni tentativo. Il terzo periodo si chiude con gli ospiti avanti di 11. Prova a restare aggrappato alla partita la Stella Rossa, ma il Pana gestisce il vantaggio. È ancora Punter che prova a dare la scossa alla squadra, i padroni di casa tornano a -7. Risponde ancora una volta Fredette che riesce a piazzare le giocate decisivi rispedendo i padroni di casa a -10. Con un parziale di 7-0 la Stella Rossa però riesce a rientrare definitivamente in partita. Arriva anche la tripla del pareggio di Perperoglou che allunga il parziale a 10-0. Il Pana non segna più e la Stella Rossa non ha intenzione di fermasi, +3 per i padroni di casa. Finalmente arriva il canestro dei greci che chiude il parziale di 13-0. Giocata pazzesca di Calathes che trova il gioco da tre punti ad un minuto dalla fine e porta avanti i greci di 2. Risponde però Punter che in una situazione di gioco rotto si inventa la tripla del nuovo +1. La giocata decisiva però la fa Jenkins con la difesa su Fredette nel possesso decisivo. Il Pana sbaglia la tripla del pareggio e Stella Rossa che porta a casa la vittoria.

MVP BASKETINSIDE.COM: Kevin Punter

Stella Rossa Belgrado-Panathinaikos OPAP ATHENS 78-73 (9-21: 35-32; 46-57)

PARZIALI: 9-21; 26-11; 11-25; 31-16

TABELLINO Stella Rossa Belgrado: Punter 24, L.Brown 0, Baron 8, Davidovac 8, Lazic 0, Gist 2, Perperoglou 12, Stimac 9, D.Brown, Simanic NE, Jenkins 2, Ojo 8, Dobric, Jagodic-Kuridza 5. All.Sakota

TABELLINO Panathinaikos OPAP ATHENS: Thomas 12, Papapetrou 2, Fredette 11, Calathes 9, Wiley 0, Johnson 3, Rice 4, Papagiannis 12, Mitoglou 10, Bentil 0, Rautins NE, Pappas 10. All. Pitino

MACCABI-KHIMKI

Parte meglio il Kimki che si porta sul +5 con un parziale di 5-10. Il Maccabi riesce a ricucire lo strappo, ma per i moscoviti si accende Shved ed i Russi ritornano avanti. Ancora una volta il Maccabi riesce a non far scappare gli ospiti che però segnano con troppa facilità e chiudono avanti di 8 il primo periodo. I padroni di casa non giocano il solito basket, anche per merito del kimki che allunga sul +10.Un parziale di 8-1 in favore dei padroni di casa riporta la partita in bilico. Stasera però il Khimki sembra avere una marcia in più, grazie al solito Shved ed a Jerebko ritorna subito avanti in doppia cifra. Prova a reagire il Maccabi, questa volta senza successo, il primo tempo vede gli ospiti avanti di 10. Devastante parziale a favore del Maccabi ad inizio ripresa, con Bryant su tutti, i padroni di casa ritornano avanti grazie ad un 12-0. Risponde Shved che con un paio di giocate delle sue riporta avanti il Kimki. Partita punto a punto, adesso entrambe le squadre giocano bene in attacco e aggrediscono in difesa. A 3 minuti dalla fine del terzo quarto il Maccabi è avanti di 1. Il terzo quarto si chiude in perfetta parità sul 60 pari. Doresy apre l’ultimo quarto con la tripla del +3. Ancora una volta non molla il Khimki che trona a +1. Tripla di Avdija e Maccabi che rimette la testa avanti. Risponde Booker anche lui con la tripla del contro sorpasso. Doresy da tre ancora una volta e Maccabi a +1. Booker fà 172 dalla lunetta, ad un minuto dalla fine è perfetta parità. Bryant realizza il jumper del +2. Il Khimki sbaglia la tripla del possibile +1 e il Maccabi ha la partita in mano. Il Khimki sbaglia anche l’ultimo possesso ed il Maccabi porta a casa la vittoria.

MVP BASKETINSIDE.COM: Elijah Bryant

MACCABI FOX TEL AVIV-KHIMKI MOSCOW 80-77 (20-28; 36-47; 60-60)

PARZIALI: 20-28; 16-19; 24-13; 20-17

TABELLINO MACCABI FOX TEL AVIV: Bryant 21, Acy 6, Reynolds 7, Caloiaro 4, Hunter 10, Avdija 11, Jackson 3, Dorsey 12, Cohen 6, Black, Stoudemire NE.. All. Sfairopoulos.

TABELLINO KHIMKI MOSCOW: Shved 18, Booker 7, Timma 12, Karasev 2, Zaytsev 2, Vialtsev 4, Desiatnikov NE, Jerebko 17, Monia 3, Jovic 11, Barashkov NE. All. Kurtinaitis.

