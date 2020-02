EuroLega, 23ª giornata: L’Efes espugna pure Mosca grazie al solito Larkin

Una partita intensa ed emozionante, uno scontro senza esclusione di colpi quello tra CSKA e Anadolu Efes! L’Efes, trascinato manco a dirlo da Larkin, prova a scappare nella prima metà dell’incontro; ma l’armata rossa trova le forze per rimontare nella ripresa. Il quarto ed ultimo quarto è un’altalena di emozioni; i turchi provano a scappar via con Micic e Baubois, ma i russi, trascinati da un decisivo Hackett, riaprono la contesa a tre minuti dalla fine. Gli ultimi 60″ sono sconsigliati ai deboli di cuore; Larkin si inventa un arcobaleno per il momentaneo +3, Micic spende saggiamente fallo su Hackett prima che l’italiano potesse provare la tripla del pari. Dalla linea della carità l’ex Milano però fa due su due e quindi ad esultare alla fine sono i ragazzi di Ataman che espugnano pure Mosca confermandosi squadra da battere. Il tabellone alla fine recita quindi il seguente punteggio, CSKA 80-82 Anadolu Efes.

