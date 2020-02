EuroLega, 23ª giornata: Milano si sfalda nel quarto periodo, Berlino festeggia al Forum

A|X Armani Exchange Milano – Alba Berlino 96-102 (25-27, 45-45, 73-75)

Milano vuole dare seguito alla difficile vittoria della scorsa settimana contro il Bayern affrontando l’altra squadra tedesca, prima di volare a Barcelona venerdì. L’Alba, orfana del miglior marcatore Giedraitis, vuole vincere per sperare ancora nella postseason: una sconfitta peserebbe come un macigno in classifica.

Quintetto Milano: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski

Quintetto Berlino: Siva, Eriksson, Mattisseck, Sikma, Nnoko

PRIMO QUARTO

Micov e Roll infilano immediatamente un parzialino a favore di Milano, che poi allunga con Scola (13-5 al 4′). L’Olimpia si blocca e arriva il controparziale berlinese con Siva che manda l’Alba per la prima volta avanti (13-14). Mason e Giffey firmano il +5 esterno, ma i serbi dell’Olimpia riducono il ritardo: al 10′ Milano insegue 25-27.

SECONDO QUARTO

Milano continua a bombardare con Sykes e Micov, ma Giffey risponde. Gudaitis recupera un rimbalzo offensivo e segna il +3 (33-30 al 13′). Berlino firma un 11-2, ispirato da due bombe di Sikma, e chiude con sei punti di vantaggio (35-41 al 16′). Berlino mantiene il +6, ma per i padroni di casa sono fondamentali i canestri di Roll e Nedovic che impattano il risultato a metà gara: al 20′ il tabellone segna 45-45.

TERZO QUARTO

Milano è sorretta da Scola, mentre Berlino risponde subito con Nnoko ed Eriksson (49-51 al 22′), poi parziale di 5-0 con Roll e Rodriguez, che in seguito trova un grande assist per la schiacciata di Tarczewski. Berlino non molla mai la presa e pareggia a quota 60 a metà terzo periodo. I padroni di casa tornano a due possessi di vantaggio, ma un 11-2 esterno con Siva e Thiemann riporta Berlino avanti di 4: Crawford apre la difesa tedesca con tre canestri di fila che chiudono il quarto. Al 30′ l’Alba conduce 73-75.

QUARTO QUARTO

Berlino parte come un razzo e Milano resta al palo! Per l’Olimpia segna solo Gudaitis, mentre i tedeschi infilano 15 punti in una sortita offensiva incredibile: importanti i contributi di Nnoko, Cavanaugh e soprattutto Eriksson (75-88 al 33′). Da soli Crawford e Rodriguez provano a chiudere il gap riportando Milano a -5 a circa 3′ dal termine (87-92). Rodriguez e Micov dalla lunetta fanno -2, ma un canestro veloce di Sikma e la tripla di Hermannsson – per lui 1/9 dal campo fino a quel momento – fanno scorrere i titoli di coda sul match. Micov ci prova ma è tardi; altra grande occasione sprecata da Milano, l’Alba Berlino festeggia 96-102.

MVP Basketinside.com: Marcus Eriksson, con 22 punti tirando 4/5 da 2, 4/9 da 3 e 2/3 ai liberi.

Milano: Rodriguez 13, Roll 9, Micov 20, Scola 15, Tarczewski 7, Crawford 10, Nedovic 11, Gudaitis 4, Sykes 7, Burns, Della Valle NE, Biligha NE.

Berlino: Siva 12, Eriksson 22, Mattisseck, Sikma 12, Nnoko 11, Giffey 9, Mason 9, Cavanaugh 9, Thiemann 13, Hermannsson 5, Brenneke NE.

Per altre news e recap dal mondo europeo, seguite la nostra sezione.