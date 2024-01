EuroLega, 23ª giornata: Olimpia Milano non molla le chance di Playoffs! Barcelona KO col brivido finale da -19 a -2

L’Olimpia Milano accoglie l’FC Barcelona nell’ultima partita della 23esima giornata di EuroLega. Sempre più bisogno di vincere per la compagine milanese, alla ricerca di un posto nella postseason europea. I catalani sono alla ricerca di una vittoria che permetterebbe di allungare sulla Virtus, uscita sconfitta ieri ad Istanbul dal Fenerbahçe.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Hall, Shields, Melli, Poythress.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Brizuela, Kalinic, Parker, Vesely.

L’inizio è targato Jan Vesely. Il ceco segna e mette in difficoltà la difesa milanese. L’Olimpia Milano però reagisce, non sta a guardare e proprio con i lunghi risponde sul campo. Nicolò Melli è l’anima e il cuore di questa Olimpia ma anche Alex Poythress è bravo a farsi trovare pronto. L’attacco del Barça è sterile, con poca fantasia e la difesa non è da meglio. Il finale di quarto vede anche Shavon Shields protagonista, sbloccato da 3 punti e protagonista per un ottima Olimpia sul +11 dopo 10 minuti di gioco.

Il Barça in apertura di secondo quarto non migliora, anzi soffre sempre di più la transizione difensiva. L’Olimpia Milano sfrutta la crisi difensiva e offensiva dei catalani, in una serata terribile sin qui. Shavon Shields raggiunge la doppia cifra ma è un Olimpia Milano che fa letteralmente quello che vuole in questo primo tempo. Il Barça è Vesely e nient’altro. 0 punti per il duo Satoransly – Laprovittola, malissimo in questi primi 20 minuti. Come già detto, L’Olimpia Milano banchetta in questo primo tempo e il punteggio è +19 al termine del primo tempo, con Napier protagonista nei minuti finali.

Immortalized 🙌@OlimpiaMI1936 legend Keith Langford takes his rightful place in the club´s Hall of Fame⭐️ pic.twitter.com/xNwaTUO5kn — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 26, 2024

Entra in campo male l’Olimpia in questa ripresa, non attenta all’avviso di Coach Messina di non rilassarsi con un ampio vantaggio costruito nella prima parte di gara. Il Barça cambia registro in difesa e l’attacco dell’Olimpia Milano ne risente, perdendo fluidità. Continua a fare il vuoto Jan Vesely, dominante nel pitturato e bravo a segnare tanto dalla lunetta, suo ex punto d’achille storico. Shavon Shields è il punto di riferimento dell’Olimpia Milano, ancora in vantaggio ma solo di 8 punti a 10 minuti dal termine con il Barcelona in piena partita.

Positivo è il debutto al Forum di Rodney McGruder il quale gioca senza paura e fa sentire tutta la sua esperienza e fisicità. Nel momento di difficoltà, reazione Olimpia Milano. Poythress continua a giocare un’ottima pallacanestro, convinto sotto canestro e bravo a fare a “spallate” con i big man catalani. Nicolò Melli è pura energia, l’uomo in più, ovunque e sempre bravo a fare tutto in entrambi i lati del campo. Il Barcelona d’orgoglio prova il recupero miracoloso nel finale. Animi tesi e qualche parola di troppo per i catalani, molto nervosi. Dario Brizuela è espulso per doppio tecnico ma anche Coach Grimau viene sanzionato con la stessa punizione. L’Olimpia Milano, consapevole del vantaggio ottenuto, consente un pò troppo nei minuti finali facendo arrivare il Barcelona anche a 2 punti negli ultimi 8 secondi, rischiando tanto, troppo ma ottenendo lo stesso una preziosissima vittoria.

OLIMPIA MILANO – FC BARCELONA 74-70 (23-12, 24-16, 10-21, 17-21)

MVP BasketInside: S.Shields

OLIMPIA MILANO: Shields 23, McGruder 11, Poythress 10, Napier 9, Hall 8, Voigtmann 6, Melli 5, Flaccadori 2, Hines, Lo, Ricci.

FC BARCELONA: Vesely 28, Parker 11, Hernangomez 10, Kalinic 9, Satoransky 6, Jokubaitis 4, Brizuela 2, Da Silva, Laprovittola.