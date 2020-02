EuroLega, 24ª giornata: Baskonia in scioltezza sull’ASVEL

Il Baskonia deve vincere e convincere in questa notte di EuroLega. Polonara e compagni sfidano un ASVEL che spesso ha recitato il ruolo di sorpresa in questa competizione.

QUINTETTO BASKONIA: Christon, Janning, Shields, Shengelia, Eric.

QUINTETTO ASVEL: Maledon, Galliou, Lomazs, Payne, Jekiri.

Nessun problema per il Baskonia in questo giovedì di EuroLega, tra le mura amica della Fernando Buesa Arena, regolando un ASVEL insufficiente. Tra le fila dei padroni di casa grande partita di Tornike Shengelia con 15 punti e 9 rimbalzi. Il georgiano è ben aiutato dall’ottima partita di Zoran Dragic, già al centro del gioco basco, Shavon Shields e Semaj Christon. I due ex del campionato italiani, visti a Trento e Pesaro, sono autori di una buonissima prestazione, soprattutto per Christon con una doppia doppia da 11 punti e 11 assist. Per l’ASVEL si salva solo Payne, autore di 16 punti in una serata veramente opaca per gli uomini di Mitrovic.

BASKONIA – ASVEL VILLEURBANNE 79-65 (20-13, 19-24, 23-14, 17-14)

MVP BasketInside – Semaj Christon.

BASKONIA: Gonzalez, Christon 11, Janning 10, Diop 5, Garcia, Fall 4, Stauskas 2, Shengelia 15, Dragic 12, Shields 12, Polonara, Eric 8. All: Ivanovic.

ASVEL: Taylor 2, Jekiri 6, Maledon 9, Lomazs 6, Galliou, Jean-Charles 6, Diot 3, Bako 5, Lighty 6, Strazel 6, Payne 16. All: Mitrovic.

