EuroLega, 24ª giornata: Chris Jones sulla sirena e il Valencia espugna Oaka. Vincono anche Monaco e Zalgiris

Nella 24giornata dal programma ridotto per i rinvii delle due gare previste in Turchia funestata dal terremoto, vittorie per Valencia, Monaco e Zalgiris che consolidano la loro candidatura per un posto nei playoff.

AS Monaco Basket-LDLC Asvel Villeurbanne 87-75 (28-21, 22-19, 17-23, 20-12)

Il derby francese di EuroLega è del Monaco che nella sua Salle Gaston Medecin torna a vincere dopo lo stop con il Real Madrid e riprende la corsa nell’elite della classifica. Partita che la squadra di Obradovic ha condotto per tutti i 40′ pur non avendo mai un vantaggio così marcato da escludere l’Asvel dalla contesa. I monegaschi chiudono il primo quarto avanti 28-21 e vanno sopra la doppia cifra dopo 23′ e tornano negli spogliatoi sul 50-40. Nella ripresa l’Asvel si scuote e riduce 67-63 al 30′. Nell’ultimo quarto il Monaco riprende le redini della partita in mano e chiude sull’87-75. 16 punti per Jordan Loyd, 12 per Motjeiunas e Diallo, 10 di Mike James, Okobo e Hall in un Monaco che ruota i suoi effettivi con un buon rendimento arrivando al terzo successo nelle ultime 4 partite. Nell’Asvel il miglior realizzatore è Obasohan (11), la squadra di Parker rimedia la terza sconfitta di fila, 8 nelle ultime 10.

Zalgiris Kaunas-Baskonia 79-75 (20-18, 18-24, 23-18, 18-15)

Alla Zalgirio Arena lo Zalgiris ha la meglio sul Baskonia in una sfida in chiave playoff e ritorna a camminare in classifica dopo tre sconfitte che ne avevano fermato l’ottimo momento. 20 punti per Roland Smits (7/7 da due, 5 rimbalzi) per i lituani che chiudono avanti 20-18 un primo quarto livellato dove i spagnoli sono partiti bene per poi subire l’impatto dei locali. Nel secondo periodo sono proprio i baschi ad avere l’inerzia in mano per il 38-42 di metà partita. Si ritorna in campo e si lotta su ogni centimetro del campo per il 61-60 al 30′ in favore della squadra di Maksvitis. Gli ultimi 10′ sono aperti dal Baskonia che si prende il vantaggio, ma negli ultimi 2′ lo Zalgiris da la zampata finale e conclusiva al match. Dal 73-75 i lituani passano al definitivo 79-75 grazie a Smits che arriva a quota 20 proprio con il canestro del pareggio, poi Butkevicius e Dimsa allungano le mani sulla partita con due viaggi positivi in lunetta. Quinta sconfitta consecutiva in trasferta per il Baskonia che ha in Markus Howard il miglior realizzatore (15).

Panathinaikos-Valencia 91-89 (26-21, 23-21, 19-27, 23-20)

Chris Jones sulla sirena regala la vittoria dal sapore playoff al Valencia. A Oaka bella partita tra il Panathinaikos e gli spagnoli pronti a rispondere in un classico colpo su colpo. Greci avanti nel primo tempo 49-42 dopo il 26-21 del 10′. La ripresa è del Valencia che arriva all’ultima pausa avanti di uno (61-62). Si arriva nel finale infuocato con l’ultimo minuto aperto dai liberi di Lee per l’88-87 per il Pana. Jones riporta il Valencia in vantaggio sempre dalla lunetta prima che sia di nuovo Paris Lee a riportare gli ateniesi sopra (90-89). A 17″ dalla fine il Panathinaikos va sul +2 (91-89) con l’1/2 di Thomas. Il time out di Radonjic disegna l’ultimo tiro, palla a Jones che segna la tripla del sorpasso ammutolendo l’Oaka. Valencia con Chris Jones a 24 punti, 16 per Alexander. Tra i padroni di casa 25 di Lee, 23 di Gudaitis. Valencia alla 3a vittoria fuori casa di fila, complessivamente è il sesto successo negli ultimi 7 incontri. Il Panathinaikos subisce la 3a sconfitta consecutiva.