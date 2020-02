23 punti, 5/8 da 3, 9 assist e 37 di valutazione: così Malcom Delaney ha steso una Milano che non si è mai data per vinta, ma che nulla ha potuto contro un giocatore così, e contro un Barcellona nel complesso superiore, soprattutto con Mirotic e Kuric oltre all’MVP. Milano ha avuto molto da Rodriguez, Nedovic e Tarczewski, ma non è bastato.

FC BARCELONA – AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO 84-80

A breve il commento alla partita