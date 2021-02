EuroLega, 24ª giornata: il career-high di Fontecchio non basta, al Bayern il derby di Germania!

All’Audi Dome di Monaco di Baviera il Bayern se l’è vista brutta nel derby tedesco contro l’Alba Berlino, ma nel tempo supplementare la squadra di Trinchieri è riuscita a piegare quella di Aito.

QUINTETTO BAYERN: Baldwin, Weiler-Babb, Lucic, Gist, Radosevic

QUINTETTO ALBA: Lo, Eriksson, Olinde, Sikma, Lammers

Avvio traumatico dei padroni di casa, incapaci di trovare la via del canestro per i primi 4 minuti della partita. Solo capitan Vladimir Lucic trova due punti in lunetta, ma per il primo canestro dal campo bavarese bisogna aspettare quasi 7 minuti di gioco. L’Alba Berlino al contrario è concentrata, aggressiva e ne approfitta con l’ex di serata, Maodo Lo, protagonista del 9-0 ospite. Benissimo anche Luke Sikma, efficace come al solito sia nel trovare la soluzione personale sia nel suggerire la via del canestro ai compagni. Simone Fontecchio da 3 punti segna il canestro del 16-4 Berlino, Trinchieri deve chiamare timeout per dare una sveglia ai suoi. Reynolds, Flaccadori e Seeley si alzano dalla panchina e hanno un buonissimo impatto, ma l’Alba non resta certo a guardare, anzi: Eriksson, Thiemann e nuovamente Fontecchio spingono Berlino avanti di 16 lunghezze (10-26) dopo 10′.

Simone Fontecchio continua la sua ottima partita rispondendo in fotocopia alla penetrazione vincente di Paul Zipser. Proprio il tedesco ex Chicago Bulls, Nick Weiler-Babb, Jalen Reynolds e Wade Baldwin lanciano il tentativo di rimonta del Bayern, smorzato dalla perpetua produzione offensiva ospite. L’Alba infatti attacca in velocità e senza mai perdere lucidità nell’esecuzione dei giochi (21-34). Fontecchio è il più ispirato dei suoi e a dimostrarlo sono i 10 punti personali, ma anche Ben Lammers si conferma un centro versatile ed estremamente intelligente. DJ Seeley replica con la stessa moneta alla tripla dell’imprendibile Lo, bravo a seminare il panico nella difesa avversaria anche attaccando il canestro. La terza schiacciata della partita di Reynolds è l’ultimo canestro di un secondo quarto nel quale il Bayern ha dato un segnale in vista del secondo tempo. Squadre negli spogliatoi sul 33-43.

Il secondo tempo viene inaugurato da una bimane di Reynolds, che spazza via la vana resistenza opposta dal più leggero Lammers. L’Alba torna per un attimo in doppia cifra di vantaggio, complici un paio di svarioni di un Bayern che tuttavia è un’altra squadra rispetto alla fase iniziale del match. Andrea Trinchieri all’intervallo aveva denunciato la mancanza d’energia dei suoi, tornati ora prepotentemente in corsa (46-48) con Lucic, Baldwin e il solito Reynolds protagonisti. Lammers, Mattisseck e Thiemann ridanno ossigeno agli ospiti segnando canestri pesantissimi, utili a conservare il vantaggio e a spezzare il momento di soffocante aggressività della squadra di Trinchieri che, oltre a Flaccadori, mette in campo anche Sasha Grant per mantenere alta l’intensità difensiva. Entrambi gli Azzurri rispondono positivamente, ma l’Alba regge (58-66).

L’Alba non solo regge, ma mette addirittura il turbo al principio dell’ultima frazione di gioco grazie, ancora una volta, a Simone Fontecchio. Il 25enne italiano trasferitosi in estate a Berlino segna due triple consecutive da bomber consumato e l’Alba può tornare abbondantemente in doppia cifra di vantaggio. Il Bayern generosamente cerca di rientrare, ma la serata di grazia della squadra di Aito continua. Un’ulteriore dimostrazione arriva con le due triple consecutive anche di Louis Olinde, non certo un tiratore puro (67-80). Il Bayern sembrerebbe a un passo dal colpo del ko, ma in maniera impronosticabile riapre tutto con un parziale di 9-0 (76-80). Simone Fontecchio scaccia la paura e segna il suo nuovo career high in EuroLega (21 punti), ma Baldwin segna la bomba del -3 a due minuti dalla fine! Finale in volata a Monaco di Baviera.

Markus Eriksson in arresto e tiro dalla media distanza ridà 5 lunghezze di vantaggio ai suoi, ma lo scatenato Baldwin ricuce nuovamente a -3. L’Alba non concretizza in attacco, Zipser ha sui polpastrelli il floater del potenziale -1 ma lo sbaglia a 30″ dalla fine. Errore pesante, perché Ben Lammers corona la sua partita eccellente da 18 punti (9/11 al tiro) siglando il canestro della staffa (81-86). Non per capitan Lucic, che riceve dalla rimessa e a 20″ dalla fine mette la tripla del -2! Marcus Eriksson sbaglia il primo tiro libero stagionale nel momento decisivo e paga a caro prezzo l’errore, perché Wade Baldwin si inventa la triplona del pareggio, 87 pari! Sikma ha il pallone per chiuderla nei regolamentari, ma il suo semigancio trova solo il ferro. Overtime!

È career high anche per Jalen Reynolds e Ben Lammers, tra i migliori in campo infatti. Candidato a MVP della partita però anche Baldwin, salito esponenzialmente di colpi nell’ultimo periodo e a bersaglio anche nel tempo supplementare (91-89). Strano sottolineare il fatto che il primo vantaggio Bayern nella partita sia arrivato solamente nell’extra-time! La squadra di Trinchieri si porta a +5 con il bersaglio dall’angolo di Seeley, ma Olinde e Thiemann ribaltano tutto in una manciata di secondi (94-95). Ne mancano 60 alla fine e il Bayern si affida all’uomo dai tiri pesanti: Valdimir Lucic. 18 punti al rientro dall’infortunio e tripla potenzialmente decisiva. Reynolds fa la giocata più importante della sua straripante serata tuffandosi in prima fila per concretizzare una palla recuperata; Baldwin e Lucic chiudono la partita in lunetta, Berlino alza bandiera bianca. Finisce 101-95, il derby di Germania va al Bayern!

BAYERN MONACO – ALBA BERLINO 101-95 (10-26; 33-43; 58-66; 87-87)

PARZIALI: 10-26; 23-17; 25-23; 29-21; 14-8.

TABELLINO BAYERN: Weiler-Babb 4, Baldwin 21, Seeley 10, Reynolds 24, Lucic 18, Flaccadori 2, Djedovic, Zipser 20, Gist, Johnson, Radosevic, Grant. Coach: Andrea Trinchieri

TABELLINO ALBA: Lo 16, Delow 1, Eriksson 11, Mattisseck 5, Schneider, Nikic NE, Olinde 11, Fontecchio 21, Thiemann 7, Sikma 3, Lammers 20. Coach: Aito Garcia

MVP BASKETINSIDE: Jalen Reynolds.