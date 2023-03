EuroLega, 24ª giornata: Napier e Luwawu-Cabarrot di lusso, Olimpia Milano batte anche il Fenerbahce!

Le pochissime speranze dell’Olimpia Milano di arrivare ai Playoffs di Eurolega passa anche dal doppio impegno di questa settimana, a partire dal recupero della 24 giornata in casa del Fenerbahce. Mancherà l’infortunato Kevin Pangos, oltre a Hall.

QUINTETTO FENER: Calathes, Wilbekin, Hayes-Davis, Biberovic, Motley

QUINTETTO OLIMPIA: Napier, Tonut, Luwawu-Cabarrot, Melli, Voigtmann

All’inizio Milano parte forte con 5 tiri liberi conquistati da Luwawu-Cabarrot, ma il Fenerbahce risponde con i rimbalzi offensivi (e i successivi canestri) di Motley. Le triple di Voigtmann e Tonut lanciano i biancorossi, ma Motley è indiavolato e segna prima dall’arco e poi sotto canestro dopo il quarto rimbalzo in attacco del primo quarto: è già a 11 punti, su 16 totali di tutto il Fener. Nel frattempo però Milano vola a +7 con Baron e Hines, prima dei liberi di Guduric che fissano il punteggio del primo periodo sul 18-23.

La tripla di Ricci marca il nuovo massimo vantaggio ospite, ma Bjelica guida i suoi fino al -2. Di nuovo si ripropone l’elastico, con Milano che torna a +8 e poi i turchi che rientrano immediatamente con Booker e un Guduric inarrestabile. Napier e Luwawu-Cabarrot tengono avanti i milanesi, ma i padroni di casa restano a contatto: il tap-in di Booker sulla sirena permette al Fenerbahce di chiudere il primo tempo indietro solamente di due lunghezze sul 35-37.

Il #2 francese è in serata e lo dimostra subito in apertura di terzo quarto, ben coadiuvato da Napier: Wilbekin è una spina nel fianco, ma intanto Milano tocca il +9. Ma Shabazz Napier non ha ancora finito e con 6 punti consecutivi porta i suoi al massimo vantaggio sul 42-55 del 25′. Motley e Guduric, i due migliori del Fener, provano a tenere i turchi in partita, ma Luwawu-Cabarrot è implacabile e firma il +14. Qualche ingenuità nel finale permette ai gialloblù di tornare sotto la doppia cifra di ritardo, ma al 30′ Olimpia Milano è avanti 52-61.

Non si segna più per oltre due minuti, poi Napier con altri 5 punti in fila fa respirare Messina e i suoi ragazzi. Il Fener però con la premiata ditta Guduric-Motley non molla e a metà ultimo quarto è sotto 59-66. Al rientro dal timeout di Messina, Voigtmann piazza la tripla e Napier confeziona il nuovo +10. L’Olimpia gestisce il vantaggio con l’MVP di serata e, nonostante Edwards riporti il Fener fino al -4, alla fine porta a casa un’altra importantissima vittoria in Eurolega. Baron chiude i conti con 6 punti filati e alla fine la partita termina con il punteggio di 75-82.

Ora i biancorossi sono a 2 vittorie di ritardo dall’ottavo posto con ancora 5 partite da giocare, a partire da questo venerdì al Forum contro il Bayern di coach Trinchieri. Nel weekend (da capire se in Eurolega o in campionato) dovrebbero anche esserci i rientri di Shields, Hall e Datome.

MVP Basketinside.com: Shabazz Napier autore di 26 punti con il 69% dal campo e 5/8 dall’arco

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – OLIMPIA MILANO 75-82 (18-23, 35-37, 52-61)

FEN: Calathes, Wilbekin 7, Hayes-Davis, Biberovic 2, Motley 22 (7 Rimbalzi off.), Guduric 19, Booker 5, Bjelica 4, Edwards 16, Hazer, Mahmutoglu, Birsen NE. All: Itoudis

OLI: Napier 26, Tonut 6, Luwawu-Cabarrot 19, Melli, Voigtmann 8, Thomas 2, Davies 3, Baron 8, Mitrou-Long 3, Hines 4, Ricci 3, Alviti NE. All: Messina