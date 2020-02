EuroLega, 24ª giornata: per il Panathinaikos vittoria formato playoff, Zenit k.o. a OAKA

Poker di vittorie consecutive in casa per il Panathinaikos che sta alimentando la sua candidatura per un posto nei playoff sul parquet dell’Oaka. Ad Atene cade lo Zenit S.Pietroburgo a cui ormai rimane solo da evitare l’ultimo posto magari cercando di recuperare qualche infortunato. Il Pana parte forte, subito vantaggio in doppia cifra fino al 30-11 del 10′. Sembra tutto facile ma nel secondo periodo viene fuori lo Zenit che con ordine rientra in carreggiata fino a mettersi a contatto con i padroni di casa. Si arriva all’intervallo con le squadre accompagnate negli spogliatoi con il buzzer beater di Thomas per il 46-40 in favore dei verdi ateniesi.

Al rientro in campo il Panathinaikos prova ad allungare ma i russi di Plaza resistono. Il massimo vantaggio del terzo quarto arriva proprio alla fine con il 2/2 di Papagiannis (71-60). Abromaitis trova il suo momento di esaltazione nel momento in cui il Pana prova a chiudere i conti. Lo Zenit resiste (81-71 a 5′ dalla fine) ma la tripla di tabella di Rice a 3’40” dallo stop manda forti presagi su come finiranno le cose. La squadra di Pitino scrive 88-75, Ayon è l’ultimo degli ospiti a mollare ma arriva la tripla di Thomas e la penetrazione di Calathes con la difesa russa ferma a guardare quasi rassegnata. Finale 96-81 e Panathinaikos con due punti dal profumoi di playoff.

Panathinaikos-Zenit S.Pietroburgo 96-81 (30-11, 46-40, 71-60)

Panathinaikos: Thomas 27, Rice 15, Papagiannis 9, Rautins 6, Pappas 4, Papadakis , Johnson 5, Fredette 2. Calathes 9, Wiley 4, Motoglou 11, Bentil 4. All.Pitino

Zenit: Albicy 7, Ponkrashov 7, Hollins 7, Thomas 10, Balashov, Khvostov 4, Pushkov 3, Trushkin 6, Voronov 5, Zubkov 3, Abromaitis 8, Ayon 21. All.Plaza