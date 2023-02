EuroLega, 24ª giornata: Stella Rossa e Partizan. Colpi in trasferta delle serbe a Tel Aviv e Monaco

Il giovedi della 24a giornata di EuroLega consacra le due squadre serbe che vincono in trasferta ribadendo la loro forte candidatura a un posto playoff. Vince la Stella Rossa in casa del Maccabi, stessa cosa fa il Partizan che espugna il campo del Bayern Monaco.

Maccabi Tel Aviv-Crvena Zvezda 86-89 (18-18, 16-24, 21-23, 31-20)

La Stella Rossa centra il colpo alla Menora Mivtachim Arena. La squadra di Ivanovic mette fine alla striscia negativa che durava da 4 turni con una partita condotta anche in maniera autoritaria chiusa poi subendo il rientro degli israeliani che non riescono però a coronare i sogni di rimonta. Dopo le schermaglie iniziali (18 pari al 10′) i serbi allungano nel secondo periodo andando al riposo sul 34-42. La Stella Rossa conduce anche al 30′ raggiungendo nel corso del terzo periodo anche i 16 punti di scarto arrivando all’ultima pausa avanti 55-69. Negli ultimi 10′ il Maccabi tenta il tutto per tutto e riesce a fermare l’avversario. Parziale favorevole alla squadra di Kattash che riduce lo scarto fino al -3 (80-83) non riuscendo però a chiudere la rincorsa. Al Maccabi, arrivato alla 4a sconfitta nelle ultime 6, non basta un Baldwin da 38 punti (6/10 da tre punti). Nella Stella Rossa c’è un Nedovic da 28 punti (6/9 da tre).

FC Bayern Monaco-Partizan Belgrado 71-82 (19-19, 14-20, 12-21, 26-22)

Quarta vittoria consecutiva, la terza in trasferta, per il Partizan Belgrado lanciatissimo in piena zona playoff. La squadra di Obradovic controlla la gara dell’Audi Dome sgomitando contro i padroni di casa del Bayern Monaco nel primo tempo per poi fuggire nella ripresa grazie alla coralità formata dalle buone prove di Punter (19 punti), Lessort (16), Nunnally (15) ed Exum (11). Il Bayern ha solo Seeley in doppia cifra (11) e ha una peggiore percentuale al tiro. I tedeschi arrivano al 3°k.o. di fila tornando a perdere in casa dopo quattro successi.