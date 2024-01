EuroLega, 24ª giornata: Trinchieri e Zalgiris Kaunas show, Efes asfaltato! Mike James e un ottimo Jaiteh trascinano Monaco sul Partizan

Due partite nel mercoledì sera di EuroLega, oltre la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, impegnate rispettivamente al Palau Blaugrana di Barcelona e ad OAKA di Atene.

AS MONACO – PARTIZAN BELGRADE 85-70 (14-16, 30-22, 21-23, 20-9)

Vittoria importantissima dei monegaschi che si avvicinano alle parti alte della classifica. Fondamentale un super ultimo quarto per l’AS Monaco, con Mike James sempre più vicino all’eccezionale riconoscimento come maggior marcatore di sempre in EuroLega. Non bastano i 28 punti di un Kevin Punter, ultimo a mollare. Ottima la prestazione dell’ex Virtus Jaiteh, finalmente autore di una prestazione importante. Da segnalare anche un Frank Kaminsky da 17 punti che non basta per il Partizan Belgrado di Coach Zeljko Obradovic che giocherà a Bologna alla Virtus Segafredo Arena fra 48 ore.

AS MONACO: James 19, Jaiteh 14, Okobo 13, Blossomgame 9, Loyd 9, Hall 5, Ouattara 5, Brown 4, Diallo 4, Motiejunas 3.

PARTIZAN BELGRADE: Punter 28, Kaminsky 17, LeDay 8, Avramovic 6, Nunnally 6, Caboclo 5, Dozier, Jaramaz, Smailagic, Trifunovic.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES ISTANBUL 96-70 (34-14, 24-23, 18-22, 20-11)

Pazzesca prestazione degli uomini di Coach Andrea Trinchieri che asfaltano un Anadolu Efes Istanbul irriconoscibile. Dominio totale nei 40 minuti di gioco dello Zalgiris Kaunas che è praticamente quasi sempre oltre i 20 punti di vantaggio. Salva la faccia Will Clyburn, top scorer di serata in cui non ne va bene una per l’Efes, dominato in lungo e in largo. I turchi torneranno in campo tra 48h contro l’Olimpia Milano, uscita malconcia dalla trasferta di Atene.

ZALGIRIS KAUNAS: Birutis 18, Manek 13, Smits 13, Ulanovas 13, Dimsa 11, Butkevicius 9, Evans 8, Giedraitis 4, Hayes 4, Sumner 3, Lavrinovicius, Lekavicius.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 19, Thompson 17, Larkin 8, Pleiss 8, Jones 6, Beaubois 5, Bryant 3, Oturu 2, Willis 2, Gazi, Osmani.