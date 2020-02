EuroLega, 24ª giornata: una brutta Valencia espugna Monaco con fatica

Bayern Monaco – Valencia 59-66 (13-15, 30-24, 46-45)

In questa 24ª giornata un successo servirebbe più agli spagnoli per issarsi al settimo posto con record al 50%, più che ai bavaresi che sono ultimi a 4 vittorie dalla zona playoff. Una loro sconfitta significherebbe praticamente un addio alla postseason.

Quintetto Monaco: Dedovic, Lo, Lucic, Barthel, Monroe

Quintetto Valencia: Marinkovic, Vives, San Emeterio, Ndour, Dublijevic

Greg Monroe parte bene e il Bayern lo segue, ma poi il Valencia fissa un 10-0 grazie a Marinkovic (9-14 al 7′). Si segna poco nel primo quarto – chiuso sul 13-15 Valencia – e non cambia la musica all’inizio del secondo. Tuttavia con un bel parziale i bavaresi toccano anche i 9 di vantaggio (28-19 al 18′) ma il Valencia recupera qualcosina nel finale. Canestro sulla sirena di Monroe che va in doppia cifra e fissa il 30-24 di metà gara.

Le triple di San Emeterio e Ndour aprono la ripresa ed il Valencia rimette subito la testa avanti (32-35 al 24′). Il Bayern torna avanti di due possessi, ma gli spagnoli sono sempre in scia. Né una né l’altra squadra dà l’idea di poter scappare. Il Valencia mette la freccia ma è Koponen sulla sirena a chiudere il quarto: il Bayern conduce 46-45.

Tobey si mette in proprio e fa un parziale che costringe coach Kostic al timeout (52-55 al 35′), ma è ancora lunga. Sale in cattedra Doornekamp che prima stoppa e recupera, poi fa l’assist ad Abalde sulla rimessa, infine manda a segno la bomba del +8 al 37′. I bavaresi non segnano più (solo un canestro dal campo in questi 7′ dell’ultimo periodo) e ora assaporano un’altra sconfitta. Dedovic fissa il -3, poi Doornekamp e Colom chiudono la gara: vince il Valencia 59-66.

Monaco: Dedovic 12, Lo, Lucic 4, Barthel 2, Monroe 15, Zipser 10, Bray, Sisko 4, Huestis 2, Lessort 2, Koponen 8, Flaccadori NE

Valencia: Marinkovic 10, Vives, San Emeterio 3, Ndour 8, Dublijevic 9, Abalde 8, Doornekamp 11, Motum, Colom 4, Labeyrie 2, Tobey 11, Sastre NE

