EuroLega, 24ª giornata: Zalgiris quasi perfetto, ma non basta per battere l’Anadolu Efes

Anadolu Efes Istanbul – Žalgiris Kaunas 96-91 (19-20, 40-43, 63-65)

Quintetto Efes: Larkin, Beaubois, Anderson, Singleton, Pleiss

Quintetto Žalgiris: Walkup, Milaknis, Ulanovas, Hayes, Geben

Pronti, via ed è 8-0 per lo Zalgiris! I turchi si svegliano e con degli ottimi Pleiss e Simon si portano in vantaggio (14-13 al 7′). Si va punto a punto fino al termine del primo quarto: 19-20 Žalgiris.

Le bombe di Micic (già in doppia cifra) e Singleton fanno +5 Efes, i lituani recuperano subito ma questo quarto è pazzesco! Si segna sempre, da una parte e dall’altra! È una sfida soprattutto tra Micic e Rivers, ed è proprio il mancino ex Reggio che infila la tripla a fil di sirena: 40-43 Žalgiris all’intervallo.

Hayes raddoppia subito il vantaggio, poi l’Efes si riavvicina con i primi quattro punti della partita di Larkin, tutti ai liberi. Ulanovas e Hayes vanno in doppia cifra e segnano i canestri del nuovo +6 (52-58 al 26′). Micic è “solo sull’isola” e tocca quota venti, ma LeDay ed Ulanovas fissano il +9 lituano. I turchi però non mollano e chiudono il terzo quarto sotto 63-65 grazie ad un redivivo Larkin.

Rivers e LeDay ancora dall’arco fanno di nuovo +6 e l’Efes è costretta ad inseguire! Un Larkin in versione MVP dopo 25′ sonnecchiosi e poi Simon fanno il parziale di 13-3 e l’Efes è ora avanti 78-74 al 36′. LeDay è irreale e tiene in vita i lituani, ma un fallo in attacco di Singleton viene invece dato come fallo Žalgiris, con canestro realizzato: Jasikevičius perde la testa ed è tecnico, l’Efes vola a +7. Rivers dà speranza, ma dalla lunetta Larkin e l’Efes chiudono la partita: 96-91 il finale. Altro successo per la capolista, ma solo applausi per questo Žalgiris Kaunas!

EFES: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Balbay, Sanli, Moerman, Micic 22, Peters, Simon 15, Tuncer NE. All: Ataman

KAUNAS: Walkup 9, Milaknis 3, Ulanovas 12, Hayes 11, Geben 4, Rivers 21, Lekavicus 9, Jankūnas, Jokubaitis, Leday 22, Landale NE, Lukošiūnas NE. All: Jasikievicius

