EuroLega, 24ª giornata: Olympiacos pauroso a Berlino! +33 trascinata da un irreale Sasha Vezenkov da 28+13

Alba Berlino e Olympiacos aprono la 24ª giornata di EuroLega con un insolito anticipo di mercoledì. I greci, in grandissima forma, fanno visita all’Alba Berlino del nostro Gabriele Procida, sempre più protagonista in questa competizione.

QUINTETTO ALBA BERLIN: Blatt, Smith, Olinde, Sikma, Koumadje.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAUES: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

Primo quarto spumeggiante dell’Olympiacos che spinge subito sull’acceleratore con un Sasha Vezenkov immenso. Il bulgaro, in uno stato di grazia incredibile, gioca un primo quarto maestoso con 13 punti e giocate da vero MVP in cui esegue sempre la scelta corretta per un attacco che gira a mille. Non solo attacco però, con una difesa solidissima in cui concede solamente 13 punti per un vantaggio già di 15 lunghezze dopo 10 minuti di gioco.

Il secondo quarto si apre con l’Olympiacos sempre padrone del campo e l’Alba Berlino che prova a rimontare, o almeno a ridurre lo svantaggio verso l’intervallo. Molto bene i greci sotto canestro, in particolare con Joel Bolomboy molto attivo. I greci toccano il +20, ma si rilassano troppo nel finale di quarto. L’Alba Berlino prova ad aumentare i ritmi in attacco e con Olinde, si riavvicina sul -10 all’intervallo lungo. 3 triple e tante buone cose per l’ala dei tedeschi, unico giocatore sufficiente per i padroni di casa sin qui.

Thomas Walkup behind the back and Kostas Papanikolaou with the monster dunk 😳



Olympiacos is up by 28 points at the end of 3rd quarter against Alba Berlin.#EuroLeague #Olympiacos #OlympiacosBC #basketball #Baloncesto #Ολυμπιακός pic.twitter.com/ebvHyqfG6E — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 8, 2023

Il secondo tempo è un monologo impressionante dei greci. L’Olympiacos gioca un basket meraviglioso, in grande fiducia in cui difesa e attacco sono praticamente perfetti. Non solo un Vezenkov MVP, ma anche un Walkup bravissimo a prendersi le responsabilità chieste da Coach Bartzokas senza Sloukas, out per infortunio. I minuti finali del secondo quarto in cui si è visto un piccolo calo, sono solo un ricordo. L’Olympiacos dilaga, oltre i 30 punti di vantaggio e vince dominando a Berlino contro un Alba che nulla può di fronte ad una super potenza candidata di diritto come minimo alle Final Four di EuroLega, e non solo.

ALBA BERLIN – OLYMPIACOS PIRAEUS 60-93 (13-28, 22-17, 10-28, 15-20)

MVP BasketInside: Sasha Vezenkov

ALBA BERLIN: Olinde 16, Sikma 9, Lammers 6, Smith 6, Wetzell 6, Thiemann 5, Blatt 4, Schneider 4, Delow 2, Koumadje 2, Procida, Zoosman.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Vezenkov 28 (13 rimbalzi), Walkup 15 (10 assist), Papanikolaou 11, Fall 9, Bolomboy 7, Canaan 6, McKissic 5, Black 4, Larentzakis 4, Lountzis 2, Tsamis 2.