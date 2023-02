EuroLega, 25ª giornata: Efes al cardiopalma, Clyburn decisivo! Olympiacos tritatutto, ottimo Procida per il colpaccio Alba a Belgrado

STELLA ROSSA – ALBA BERLINO 72-87 (25-15, 19-24, 17-21, 11-27)

Bruttissima sconfitta per la Stella Rossa che, complice un pessimo ultimo quarto, perde malamente tra le mura amiche. Lo segna 24 punti ed è decisivo per la vittoria a sorpresa degli ospiti che diminuiscono le possibilità di accesso ai playoffs della squadra di Ivanovic. Non bastano i 14 punti di Petrusev e gli 11 di Nedovic per i serbi. Molto bene Procida con 11 punti e 5 rimbalzi, sempre più fondamentale nelle rotazioni di Coach Gonzalez.

STELLA ROSSA: Petrusev 14, Nedovic 11, Vildoza 10, Ivanovic 9, Mitrovic 8, Dobric 7, Bentil 5, Lazarevic 4, Kuzmic 2, Markovic 2, Lazic, Martin.

ALBA BERLINO: Lo 24, Olinde 13, Procida 11, Thiemann 9, Wetzell 9, Lammers 8, Smith 8, Mattisseck 3, Sikma 2, Blatt, Koumadje.

VALENCIA – OLYMPIACOS 85-92 (25-15, 20-20, 13-30, 27-27)

Super prestazione dell’Olympiacos che rimonta 15 punti di svantaggio e domina il Valencia grazie ad un maestoso terzo quarto. Kostas Papanikolaou conferma il suo grandissimo periodo di forma, dopo aver giocato una grande Coppa di Grecia, ed è ancora decisivo per i biancorossi del Pireo. Vezenkov conferma la sua stagione da MVP con 20 punti e 7 rimbalzi, mentre al Valencia non è sufficiente un Prepelic da 21 punti e 4 assist.

VALENCIA BASKET: Prepelic 21, Webb 14, Harper 11, Dubljevic 9, Claver 8, Radebaugh 7, Rivero 6, Jones 5, Alexander 2, Lopez-Arostegui 2, Evans, Pradilla.

OLYMPIACOS:Papanikolaou 22, Vezenkov 20, Walkup 13, McKissic 11, Sloukas 10, Canaan 7, Fall 5, Black 4, Bolomboy, Larentzakis, Peters.

ASVEL VILLEURBANNE – ANADOLU EFES ISTANBUL 89-90 (18-23, 31-22, 12-27, 28-18)

Quanta sofferenza per l’Anadolu Efes Istanbul, ma preziosissima vittoria in chiave Playoffs. Clyburn è decisivo nel finale oltre ai 20 punti (top scorer con Nando De Colo). I serbi, senza Vasilije Micic, hanno un Larkin ritrovato da 16 punti, 5 assist e tante responsabilità in campo. Doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi per Elijah Bryant.

ASVEL VILLEURBANNE: De Colo 20, Fall 15, Obasohan 9, Pons 8, Bost 7, Diot 7, Mathews 7, Tyus 7, Risacher 5, Lighty 4.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 29, Larkin 16, Bryant 14, Beaubois 12, Pleiss 9, M’Baye 8, Zizic 8, Dunston 2, Singleton 1, Gazi.