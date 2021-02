EuroLega, 25ª giornata: Fontecchio non basta, il Fener sa solo vincere

Il periodo d’oro del Fenerbahce non si ferma. La squadra turca viene da nove vittorie consecutive in EuroLega e si trova la sfida casalinga contro l’ALBA Berlino per confermare la zona play-off e cercare di staccare le inseguitrici. I tedeschi, dal canto loro, non vincono una gara europea dallo scorso 5 gennaio e sono praticamente fuori dalla lotta per il turno successivo.

Quintetto Fenerbahce: De Colo, Guduric, Barthel, Ulanovas, Vesely

Quintetto Alba Berlino: Lo, Eriksson, Sikma, Fontecchio, Lammers

FENERBAHCE 89 – 84 ALBA BERLINO (24-22; 45-42; 67-60)

I primi due minuti di gara portano la firma di Maodo Lo, autore degli unici punti del match. Il primo squillo del Fener è firmato De Colo, con gli ospiti che riescono a tenere un possesso di vantaggio per metà quarto, quando l’Alba prova addirittura l’allungo con il gioco da tre punti di Fontecchio per il 13-18. O’Quinn e Guduric impattano il match e nel finale del periodo d’apertura il Fener mette il naso avanti ancora con l’ex lungo, tra le altre, dei New York Knicks. Dopo 10 minuti padroni di casa avanti 24-22.

La gara è piacevole, molto equilibrata, il Fener va sempre avanti di un possesso, ma l’Alba è solido in attacco e continua ad impattare il match. Al 15′ Eriksson e Lammers provano ancora una volta a mettere in fuga gli ospiti, 34-39, ma i padroni di casa realizzano un controbreak da 11-0, con De Colo che raggiunge già quota 13 punti. L’ultimo canestro del tempo è firmato Thiemann, con il Fenerbahce che torna negli spogliatoi avanti 45-42.

Al rientro dagli spogliatoi l’Alba torna in campo con grande confidenza e riesce subito a ribaltare il match, con il canestro di Fontecchio che vale il +3. Il Fener si affida a Guduric per tornare attaccati alla partita, ma per i due minuti successivi non si trova la via del canestro e gli ospiti rimangono con un possesso di vantaggio. Al 27′ è ancora De Colo a strappare il match con l’allungo dei padroni di casa, chiuso dal canestro allo scadere di Brown per il 67-60 con cui le squadre si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco.

L’ultimo periodo comincia a basso punteggio, gli ospiti rimangono attaccati al match grazie a Fontecchio, con il canestro di Lammers che al 33′ vale il 69-67. L’Alba non riesce mai ad agganciare il Fener, con i turchi che pescano dal cilindro dieci punti consecutivi di Dyshawn Pierre. L’allungo sembra decisivo, i tedeschi si rifanno sotto fino al -3, firmato ancora Fontecchio, ma devono arrendersi alla forza dei ragazzi di Kokoskov che chiudono sul 89-84.

Tabellino

Fenerbahce: Brown 4, Perez 2, Guduric 12, Mahmutoglu 3, O’Quinn 8, De Colo 26, Pierre 17, Barthel 5, Vesely 12, Eddie, Duverioglu, Ulanovas. Coach: Igor Kokoskov

Alba Berlino: Lo 14, Siva, Delow 2, Eriksson 19, Mattisseck 3, Schneider, Nikic, Fontecchio 14, Thiemann 10, Sikma 6, Lammers 16. Coach: Aito Garcia Reneses