EuroLega, 25ª giornata: il Barcellona stende il Monaco

Nel big match della 25a giornata di EuroLega il Barcellona supera il Monaco e tiene il passo del Real Madrid e Olympiacos allungando in classifica proprio sui francesi raggiunti dal Fenerbahce al quarto posto. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Jasikevicius (sei nelle ultime otto) che sfrutta la serata di Vesely e Satoransky e un Higgins letale nei momenti chiave. Il Monaco paga i 50 punti subiti nel primo tempo e quando si assesta in difesa, subendo 30 punti nella ripresa, non riesce ad avere una altrettanto eccellente produttività offensiva. I francesi perdono così la seconda delle ultime tre e si dimostrano oggi più indietro dei catalani pensando anche ai playoff.

Il Barca prende subito il controllo delle operazioni. Le triple di Abrines portano i catalani sul 12-6 con il Monaco che soffre. Diallo da fiducia agli ospiti che riducono sul 12-10 ma il Barca trova il modo di replicare con la tripla di Satoranksy. Okobo segna quattro punti in fila per il -1 del Monaco (19-18) prima della bomba di Kalinic e il secondo canestro dal campo di Mirotic che fissa il 24-18 del 10′.

In apertura di secondo quarto il Barcelona piazza un parziale che le permette di portare il vantaggio in doppia cifra. Un halley hoop di Jokubaitis per la schiacciata di Vesely scrive 33-22 sul tabellone del Palau Blau Grana in festa. Il time out di Obradovic produce un paio di triple di Loyd per il 35-30 ma il Barca riparte subito con un 7-0 di parziale che a -4’27” dalla fine del secondo quarto porta il Barcellona sul 42-30 che sarà il massimo vantaggio dell’intero primo tempo. L’attacco di Jasikevicius produce 50 punti all’intervallo con il +11 del 20′ grazie a quattro punti in fila di Kalinic (50-39).

A inizio di ripresa c’è il +15 del Barca grazie ad Abrines che riprende a segnare da tre punti (56-41). Si segna di meno rispetto al primo tempo e il Monaco cerca ispirazione da Mike James che arriva in doppia cifra segnando il canestro del 56-45. I francesi provano a rientrare definitivamente ma riescono al massimo ad arrivare fino al -9 prima di subire un altro piccolo strappo dei padroni di casa sospinti da Laprovittola e Kalinic sul 65-52. Prima dell’ultima pausa c’è la tripla di Blossomgame e il canestro in contropiede di Hall che costringe Jasikevicius al time out. 65-57 ed è anche il punteggio del 30′.

Si blocca il Barcellona nei primi minuti del quarto periodo. I catalani segneranno il primo canestro dal campo a -4’54” dalla fine ma il Monaco non ne approfitta. Diallo e James portano i francesi sul -3 (65-62) e non riescono a sfruttare il momento di buio dei padroni di casa. Il Barca riparte con Higgins e ritorna rapidamente con l’inerzia in mano. 71-62 che diventa 71-65 con la tripla della speranza di Diallo. Arrivano gli ultimi 3′ con il gioco da tre punti di Satoransky (74-65) e subito dopo c’è l’entrata vincente di Higgins per il nuovo vantaggio catalano in doppia cifra che chiude i conti. Finale 80-70 e il Barca che tiene il ritmo delle altre big.

FC Barcelona-AS Monaco 80-70 (24-18, 50-39, 65-57)

FC Barcelona: Sanli 5, Vesely, 12 Kalinic 8, Satoransky 15, Laprovittola 5, Abrines 9, Higgins 12, Tobey 2, Kuric, Jokubaitis 5, Mirotic 7, Nnaji. Coach: Jasikevicius

AS Monaco: Okobo 9, Moneke, Loyd 13, Blossomgame 4, Diallo 13, Motiejunas 5, Ouattara, Strazel, Hall 6, James 14, Brown 6: Coach: Obradovic