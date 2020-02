EuroLega, 25ª Giornata: Il Bayern non può nulla, tutto facile per l’Efes anche senza Larkin

Parte meglio nei primi minuti il Bayer, dura poco il vantaggio dei padroni di casa. L’Efes si sveglia subito e riporta la testa avanti. Nel primo periodo i tedeschi riescono a reggere l’urto dell’armata turca, aggredendo in particolare in difesa. Nel secondo quarto però il maggior talento degli ospiti si fa sentire. I turchi prendono il volo, ed in pochi minuti si trovano avanti di 14. Inizia il secondo tempo e il Bayern prova a ricucire lo strappo. L’Efes però non ne vuole sapere e ritocca il massimo vantaggio a 17 punti. I padroni di casa fanno il possibile ma i turchi rispondono sempre presente a suon di triple. L’ultimo quarto serve solo alle statistiche, l’Efes prende il largo, arrivando anche sul +25. Ennesima vittoria per i leader della classifica.

QUINTETTO FC BAYERN MUNICH: Bray, Monroe, Lucic, Lo, Huestis

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Beaubois, Singleton, Pleis, Micic, Anderson

1° Quarto Prova ad aggredire la partita il Bayern, che parte meglio riuscendo a contenere l’attacco turco. Dopo poco più di 2 minuti i padroni di casa si trovano avanti 8-2. Singleton risponde con la tripla frontale, Pleis trova due punti facili sotto canestro ed ancora Singleton in contropiede portano avanti l’Efes. È ancora Pleis a dominare sotto il canestro, Efes che rimette le cose in chiaro con un parziale di 0-9. Beaubois trova la tripla dall’angolo che vale il +6 per gli ospiti. Reagisce bene il Bayern dopo il time-out, mini parziale di 5-0 per riportarsi sul -1. Ancora una volta è Singleton con la tripla bloccare la rimonta dei padroni di casa. Il primo periodo si chiude sul 17-19.

2° Quarto Apre il secondo periodo la tripla di Simon che riporta avanti di 5 l’Efes. Nuovamente Singleton da dietro l’arco, Efes che però non riesce a scappare per i troppi rimbalzi offensivi concessi agli avversari. L’Efes gioca la sua gara senza strafare, il Bayer prova a rimanere a contatto mantenendo lo svantaggio di due possessi. Il Bayer smette di segnare, ne approfitta l’Efes per cercare il primo allungo, due liberi di Micic concedono il massimo vantaggio sul +9. Il Bayern non segna mai, il parziale del quarto è 6-18, l’Efes è già in fuga a +14. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di 12.

3° Quarto Il Bayer si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio ma il solito Singleton trova la tripla che riporta l’Efes avanti di 12. Pleis, con il classico tiro da centro area e Simon da tre punti concedono il massimo vantaggio, +17 per i turchi. I padroni di casa fanno il possibile per restare aggrappati alla gara, ma ogni volta ‘Efes risponde con una tripla che spezza le gambe ai tedeschi. Il solito Micic continua a far impazzire la difesa bavarese. L’Efes controlla il vantaggio senza troppi sforzi. Il Bayern trova la tripla del -11 ma ancora una volta gli ospiti rispondo con la stessa moneta. Terzo periodo che si chiude 48-62.

4° Quarto Apre l’ultimo periodo la tripla dall’angolo di Tuncer, che dall’altra parte ruba palla e appoggia i due punti per il +19. L’Efes è in totale controllo, i padroni di casa provano a tenere in piedi la partita, ma i turchi sono troppo forti. Gli ospiti trovano qualcosa da tutti i componenti, il vantaggio di 18 sicurezze è ormai garanzia di vittoria. Arriva anche il +20 firmato Moerman, a 4 minuti dal termine la partita è chiusa. Il resto del quarto è solo una formalità. Gli ospiti gestiscono gli ultimi minuti e chiudono con una vittoria mai in discussione.

MVP BASKETINSIDE.COM: Vasilije Micic: É la solita macchina. In assenza di Larkin prende per mano l’Efes e lo guida ad una vittoria che non è mai stata in discussione.Chiude con 9 punti e 8 assist.

FC BAYERN MUNICH-ANADOLU EFES ISTANBUL 63-88 (17-19; 25-37; 48-62)

PARZIALI: 17-19; 8-18; 23-25; 15-26

TABELLINO FC BAYERN MUNICH: George 0, Bray 5, King 0, Monroe 5, Lucic 14, Mado Lo 14, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Huestis 2, Radosevic 4 all. Radonjic

TABELLINO ANADOLU EFES ISTANBUL: Beaubois 16, Singleton 14, Saybir 0, Moerman 6, Sanli 7, Tuncer 8, Pleiss 10, Micic 9, Anderson 7, Peters 0, Dunston 0, Simon 11. All.Ataman

Puoi trovare altri Recap nella sezione News del Basket Europeo Cliccando qui