EuroLega, 25ª giornata: Olimpia Milano, game over! Un osceno 3° quarto con Anadolu Efes spegne il sogno Playoff

Le due grandi deluse di questa Eurolega si affrontano oggi per provare a dare la scossa in vista del rush finale di regular season: Anadolu Efes Istanbul senza l’esonerato coach Can affronta in casa l’Olimpia Milano reduce dalla batosta di martedì a OAKA.

QUINTETTO EFES: Larkin, Gazi, Clyburn, Willis, Pleiss

QUINTETTO OLIMPIA: Napier, Hall, Shields, Voigtmann, Melli

Milano si porta subito avanti, ma poi si sveglia Pleiss che con 9 punti consecutivi dà il primo vantaggio della partita ai turchi. Voigtmann è sul pezzo e risponde con tre canestri, prima che l’Efes riesca a pareggiare i conti del primo quarto sul 15-15.

Il secondo periodo si apre con un’Olimpia più agguerrita che trova poi in attacco una sentenza come Rodney McGruder: per l’ex NBA ben 4 triple consecutive, capaci di scavare il primo solco della partita sul +13 (25-38 al 16′). Si accende però Larkin che trascina i suoi ad un contro parziale di 9-2 con cui dimezzano il ritardo. La tripla di Napier – la settima di questo primo tempo milanese – dà ossigeno ai ragazzi di coach Messina che vanno infatti all’intervallo avanti 34-43.

Rodney McGruder, yayın gerisinden 4'de 4 oldu. pic.twitter.com/WHvEExPaGB — Euroleague Time (@euroleague_time) February 2, 2024

Si torna in campo dopo la pausa lunga, ma c’è solo una squadra in campo: 16-2 in soli 5′ cambiano totalmente l’inerzia della gara. Pleiss con 6 punti, Larkin con 8 “cucinano” Milano, che tra l’altro è andata subito in bonus (Melli e Mirotic già con 3 falli personali). La tripla di Shields è solo un fuoco di paglia perché poi i turchi scappano definitivamente con un altro parziale di 14-2 che chiude un periodo da incubo per Milano. All’ultimo mini-intervallo Anadolu Efes è in pieno controllo sul 64-50.

Voigtmann e McGruder provano a scuotere un po’ l’Olimpia che torna sotto la doppia cifra di ritardo. Larkin e Willis trovano canestri complicati per mantenere avanti l’Efes ma ora sembra una Milano diversa che sembra essersi dimenticata (per fortuna) la debacle del 3° quarto. Shields e ancora Voigtmann permettono ai biancorossi di impattare a quota 71, ma poi decide di salire in cattedra Clyburn: due triple consecutive e game-set-match per Anadolu Efes. Milano si affida al tiro da tre che però non entra più e allora festeggia l’Efes che aggancia proprio l’Olimpia in classifica. Per entrambe, comunque, i Playoff restano un miraggio.

MVP Basketinside.com: Shane Larkin con 19 punti, 4 rimbalzi e 6 assist

ANADOLU EFES ISTANBUL – OLIMPIA MILANO 79-73 (15-15, 34-43, 64-50)

EFES: Larkin 19, Gazi, Clyburn 8, Willis 9, Pleiss 17, Beaubois 4, Bryant 9, Thompson 9, Jones 4, Osmani NE, Oncel NE, Yildizli NE. All: Mijatovic

MIL: Napier 7, Hall 2, Shields 17, Voigtmann 16, Melli 2, Mirotic 6, McGruder 16, Tonut 3, Hines 2, Lo 2, Poythress, Flaccadori NE. All: Messina