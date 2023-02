EuroLega, 25ª giornata: Real Madrid a valanga, Wade Baldwin e Lorenzo Brown trascinano il Maccabi sul Bayern

Altre due partite giocate nel giovedì di EuroLega con Maccabi Tel Aviv e Real Madrid protagonisti.

MACCABI TEL AVIV – BAYERN MONACO 90-82 (18-18, 21-26, 22-23, 29-15)

Una grande rimonta e un grande ultimo quarto sono decisivi per il Maccabi Tel Aviv in un’importantissima vittoria in chiave playoffs. Lorenzo Brown gioca una partita magnifica con 27 punti, 4 rimbalzi, 6 assist e una grandissima leadership. Il naturalizzato spagnolo è ben aiutato da Wade Baldwin, il quale flirta con la tripla doppia e punisce la sua ex squadra. Il Bayern gioca molto bene e sfiora il colpaccio con Walden, Obst e Giffey ma è travolto dall’ultimo quarto dilagante dei padroni di casa.

MACCABI TEL AVIV: Brown 27, Baldwin 15, Colson 15, Dibartolomeo 8, Martin 8, Sorkin 8, Hilliard 5, Braimoh 2, Nebo 2, Adams, Menco.

BAYERN MONACO: Walden 19, Obst 14, Giffey 14, Winston 10, Weiler-Babb 7, Gillespie 6, Hunter 6, Seeley 3, Zipser 3, Wimberg 2, Bonga 1.

REAL MADRID – ZALGIRIS KAUNAS 96-69 (22-24, 31-14, 23-14, 20-17)

Nessun problema per il Real Madrid che regola i lituani dello Zalgiris accelerando nel secondo quarto con una grande prestazione. Dall’intervallo in poi tutto in discesa per gli spagnoli che vincono di 27 punti di scarto. Dzanan Musa è il top scorer in una serata in cui è quasi impossibile trovare un giocatore negativo per il Madrid. Tavares, Deck, Williams-Goss e Poirier in doppia cifra mentre per lo Zalgiris si salva solo Brazdeikis con 16 punti. Importante vittoria per il Real Madrid che si rialza dopo la batosta di Copa del Rey.

REAL MADRID: Musa 17, Tavares 16, Deck 12, Williams-Goss 12, Poirier 11, Cornelie 9, Yabusele 6, Fernandez 5, Hezonja 4, Rodriguez 4, Causeur.

ZALGIRIS KAUNAS: Brazdeikis 16, Butkevicius 8, Lekavicius 8, Taylor 8, Smits 3, Dimsa 6, Birutis 5, Hayes 4, Ulanovas 3, Giedraitis 2, Polonara 2, Lukosiunas.