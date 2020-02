EuroLega, 25ª giornata: Rimonta Maccabi, sconfitta casalinga per il Valencia

VALENCIA – MACCABI TEL AVIV 82-85 (19-18; 38-33; 61-58)

Quintetto Valencia: Abalde, Labeyrie, San Emeterio, Sastre, Dubljevic.

Quintetto Maccabi: Wilbekin, Bryant, Caloiaro, Cohen, Hunter.

PRIMO PERIODO: Inizio di gara complicato per il Valencia, che paga l’imprecisione di Dubljevic nei possessi d’apertura del match e non riesce ad aprire lo score per oltre tre minuti. Prova ad approfittarne il Maccabi che piazza il break da 8-0 e riesce a controllare nella fase centrale del quarto il vantaggio. Ma i padroni di casa si svegliano al 7′ e cominciano a mettere in campo possessi offensivi di qualità che si chiudono con i canestri di Tobey e Colom per il -2. Gli ospiti sporcano le medie realizzative, non sfruttano i due attacchi conclusivi del periodo e si ritrovano addirittura sotto al 10′, con la tripla di San Emeterio allo scadere che significa 19-18 Valencia.

SECONDO PERIODO: Il match è equilibrato, Bryant riporta avanti gli ospiti con la bomba dall’arco, dall’altra parte impatta a quota 26 Tobey per una situazione di parità che resiste al 13′. Il Valencia vuole prendere in mano le redini del gioco e piazza il break da 6-0 chiuso da Ndour, con i padroni di casa che riescono a mantenere sette punti di vantaggio fino al 17′. Negli ultimi tre minuti, però, il Valencia ha difficoltà a trovare la via del canestro con Bryant e Hunter che accorciano per il Maccabi per il 36-33. Allo scadere del secondo quarto, San Emeterio trova la marcatura, stavolta dal pitturato, mandano le squadre negli spogliatoi sul 38-33.

TERZO PERIODO: Al rientro dalla pausa lunga Dubljevic prova a fare il vuoto, mette a segno sette punti e il Valencia al 23′ si ritrova avanti di 12, sul 50-38. Il Maccabi vuole rimanere in partita fino alla fine, Wilbekin fa le prove della rimonta e negli ultimi due minuti, con Dorsey, riesce a tornare attaccato al match trovando addirittura il -2. Nei secondi finali segna Colom e a dieci minuti dalla fine, c’è ancora partita a Valencia con i padroni di casa avanti di tre lunghezze, 61-58.

QUARTO PERIODO: La spinta del terzo quarto ha galvanizzato il Maccabi che si trova in fiducia in attacco e trova il sorpasso già al 31′ con il canestro di Reynolds e la tripla di Dorsey. Il Valencia appare in riserva d’ossigeno ma riesce con Labeyrie a tenere il match in equilibrio, nella seconda parte dell’ultimo periodo San Emeterio e Dubljevic si iscrivono nuovamente al tabellino e trovano un nuovo controsorpasso per il 77-75 al 38′. Sfairopoulos capisce che è il momento di strigliare i suoi, chiama time-out e nei due possessi successivi Wilbekin e Dorsey escono dal cilindro due triple mortifere, con 1:18 da giocare ospiti avanti 77-81. Dubljevic prova a tenere aperta la speranza con un’altra bomba dall’arco ma Dorsey chiude i conti e permette al Maccabi di ottenere un successo decisivo per i play-off. A La Fonteta la gara si chiude 82-85 in favore degli ospiti, Wilbekin top scorer del match con 20 punti, Dorsey chirurgico nel finale.