Eurolega 25ª giornata: Ultimo quarto da urlo e il Monaco doma il Fenerbahce

Con un ultimo quarto da 21-8 il Monaco ribalta la partita dal pieno sapore di playoff contro il Fenerbahce e si prende la 4a vittoria consecutiva in Eurolega, quinta nelle ultime sei uscite continentali con il suo perfetto double-round dopo il successo di martedi contro il Partizan. Cade il Fenerbahce al suo 2°k.o. nelle ultime 7 partite giocate, che esce dalla Salle Medicin Gaston con la consolazione di aver tenuto dalla sua parte il conto del confronto diretto dopo il +12 ottenuto all’andata.

Protagonista della serata nel Principato è Mike James che chiude con 23 punti e 6 assist. Okobo aggiunge 16 punti, 15 per John Brown, in doppia cifra anche Motiejunas (11). Tra i turchi ci sono i 12 punti di Sanli, Motley e Wilbekin si fermano a 11 punti (segnati praticamente tutti nel primo tempo), 10 per Calathes.

Fenerbahce avanti 21-25 al 10′ grazie al 4/7 da tre con Wilbekin già con 9 punti. Il Monaco insegue nonostante gli 11 punti di Mike James. Un break di 0-9 spinge i turchi sul 27-34 prima del 36-44 dell’intervallo. A inizio di ripresa il Fenerbahce è sempre avanti grazie alla presenza di Sanli per il 55-61 del 30. L’ultimo periodo si apre con 8 punti di James che completa la rimonta dei monegaschi (67-66). Il resto lo fa la difesa di Obradovic che blocca gli avversari capaci di segnare appena un punto in 8 minuti. Il Fenerbahce accusa il colpo e alla fine deve chinare il capo per il 76-69.

Con 15-10 le due squadre si dividono il 5°posto e sono al confine della zona tra i playoff e playin.

AS Monaco-Fenerbahce Beko Istanbul 76-69 (21-25, 15-19, 19-17, 21-8)

AS Monaco: Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Brown 15, Diallo 4, Cornelie,Jaiteh, Walker, Motiejunas, Ouattara, Hall 2, James 23. Coach: Obradovic

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 11, Wilbekin 11, Sanli 12, Papagiannis 7, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Noua 8, Guduric 2, Dorsey 2, Calathes 10, Madar, Sestina. Coach: Jasikevičius