EuroLega, 25ª giornata: vittoria Olimpia Milano, ma che fatica! I liberi di Melli firmano il successo sul Panathinaikos

Il Panathinaikos fresco di nuovo allenatore – il dodicesimo negli ultimi dieci anni – si presenta al Mediolanum Forum di Assago pieno di assenze, mentre l’Olimpia Milano cerca di trovare la vittoria in Eurolega dopo la disastrosa partita di Coppa Italia.

Spumeggiante primo quarto, con Napier ispirato ma Paris Lee risponde sia segnando, sia coinvolgendo i compagni. Un botta e risposta continuo tra Olimpia e Pana, poi Melli nel finale – già 7 punti personali – riporta avanti i biancorossi. Nate Wolters, però, segna il canestro del 20-21 di fine primo quarto. Da segnalare l’infortunio di Gigi Datome.

Tonut e Davies spingono l’Olimpia fino al +8, ma due triple di Williams chiudono il gap. Ancora i due “milanesi” provano a scavare un altro vantaggio corposo per l’Olimpia, Lee e Williams fissano il punteggio di metà gara sul 40-39.

Voigtmann finalmente a referto, ma il Pana continua a macinare punti e torna in vantaggio dopo tanto tempo. Sale però in cattedra Shabazz Napier che porta i biancorossi a +8, prima dei due canestri di Wolters che chiudono il terzo periodo sul 64-60.

Mitrou-Long segna il suo primo canestro, ma poi commette un antisportivo su Derrick Williams che porta 4 punti consecutivi ai greci. Milano ha il merito di restare sempre avanti, ma non riesce mai a scavare il solco decisivo: a 3’30” dal termine Davies firma il +6, ma poi i padroni di casa non segnano più. La tripla di Paris Lee ad un minuto dalla fine impatta il risultato a quota 76. Gli errori di Napier e Bacon non smuovono il punteggio, poi arriva la giocata decisiva: sulla tripla sbagliata di Voigtmann, Nicolò Melli cattura il rimbalzo offensivo e Papagiannis lo ferma con il suo quinto fallo. 2/2 ai liberi con 11″ da giocare, ma il tiro di Bacon non va e l’Olimpia Milano festeggia 78-76.

OLIMPIA MILANO – PANATHINAIKOS ATENE 78-76 (20-21, 40-39, 64-60)

OLIMPIA: Davies 16, Thomas 2, Luwawu-Cabarrot 1, Mitrou-Long 2, Tonut 11, Melli 14, Baron 9, Napier 16, Hines 2, Datome 3, Voigtmann 2, Alviti NE. All: Messina

PANA: Wolters 8, Lee 13, Papagiannis 10, Williams 21, Thomas 5, Bacon 14, Ponitka 3, Grigonis, Mantzoukas 2, Samontourov NE. All: Serelis