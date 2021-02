EuroLega, 26ª giornata: Alba Berlino si rilancia e regola il Panathinaikos

L’Alba Berlino regola in casa uno spento Panathinaikos e torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Decisivo l’apporto di Theimann nell’ultimo quarto, MVP del match. E’ nell’ultima frazione che i greci cadono, cogliendo un insuccesso dopo due le ultime due vittorie. Viaggianti che si sciolgono in difesa nel finale sotto i colpi di Eriksson e Lo, non riuscendo a sfruttare la buona prova dei propri lunghi, White su tutti.

Quintetto Berlino: Lo, Eriksson, Fontecchio, Sikma, Lammers

Quintetto Panathinaikos: Sant-Roos, Auguste, Papapetrou, White, Mitoglou

Gara che parte con ritmi piuttosto bassi ma sono gli ospiti a avere lo start migliore, con un 10-2 nella prima metà del quarto di apertura. Risposta veemente dell’Alba Berlino, che piazza un 8-0 con cui si riporta avanti (11-10). Controrisposta del Panathinaikos affidata alle seconde leve: 7-0 che chiude il primo periodo con i greci avanti di 6 (11-17).

Gara che prosegue su binari più equilibrati, ma i viaggianti mantengono il gap costruito e, col canestro di Mitoglou vola a +10 (15-25 al 14′). Risposta tedesca affidata a Sikma e Lammers, che iniziano a lavorare bene vicino al ferro, aiutando l’Alba a tornare a -4 (23-27 al 17′). 28-34 il punteggio all’intervallo.

Lo apre la ripresa con una bomba di buon augurio per i suoi. Il Panathinaikos tiene botta grazie alle sortite di Papapetrou, che tengono gli avversari a distanza (35-43 al 24′). Da qui i padroni di casa alzano le barricate difensive, infilando un parziale di 10+0 con cui tornano al comando (45-43 al 17′). Timeout coach Kattash, che trova un 5-0 dei suoi al rientro sul parquet grazie alla tripla di Mack. Ora attacchi precisi, gara che si accende ma con i greci a mettere ancora il naso avanti verso fine terzo quarto (50-53 al 29′). Ultimi possessi infruottosi e la terza frazione si chiude sul 50-53.

Thiemann apre l’ultimo quarto con due centri dall’arco (56-53). E’ l’inizio di un ottimo break per l’Alba, che spinge sull’accelleratore grazie a un Thiemann scatenato, portandosi sul +7 a metà tempino (62-55). Timeout Pana, che però ora fatica tremendamente a mettere punti a referto, subendo un’altra penetrazione fino in fondo di Thiemann per il +3 Alba (64-55). Papagiannis pone fine al parziale, ma è solo un fuoco di paglia: nuovo 6-2 dei locali, che mettono le mani sulla vittoria. Finale: 74-65.

Alba Berlino vs Panathinaikos OPAP Atene 72-65 (11-17; 28-34; 50-53)

Alba: Lo 11. Siva 4, Giffey 5, Delow 0, Eriksson 12, Mattisseck 0, Schneider 4, Fontecchio 8, Thiemann 16, Sikma 6, Lammers 6. Nikic n.e. All: Garcia

Panathinaikos: Mack 8, Papagiannis 7, Bochoridis 0, Auguste 2, Papapetrou 7, Diplaros 3, Kalaitzakis 2, White 14, Mitoglou 9, Bentil 6, Sant-Roos 7, Vougioukas n.e. All: Kattash

MVP Basketinside: Johannes Thiemann