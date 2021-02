Eurolega, 26ª giornata: Baldwin sale in cattedra nell’ultimo quarto, Bayern vince in volata sul Maccabi

Una sfida molto importante va in scena all’Audi Dome, dove Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv vogliono tenere vive le speranze playoff. I bavaresi sono sesti ma vicinissimi al nono posto, mentre gli israeliani devono vincere per non rendere ancora più difficile la rincorsa alla postseason.

I padroni di casa segnano subito due canestri, ma poi il Maccabi fa 11-0. Reynolds dà continuità, ma gli israeliani giocano meglio e trovano due triple di Cohen per il +7. Dorsey mantiene il distacco, ma poi Reynolds trova un’insperata tripla che chiude il primo quarto sul 18-21.

Gist apre con un and-one che vale il pareggio, ma Zizic e, finalmente, Wilbekin riportano subito a +6 il divario. Arriva immediata la risposta dei bavaresi che infilano un 7-0 e rimettono la testa avanti. Non dura molto, ma poi Johnson la riprende. Sarà un tiro libero di Dorsey a chiudere il primo tempo sul 37-38.

L’avvio di ripresa è tutta appannaggio del Maccabi Tel Aviv (39-48 al 24′) ma ancora una volta pian piano il Bayern Monaco rientra, con Paul Zipser che dall’arco fa subito -4. I gialloblù però sono più determinati e non si fanno sorprendere, tornando a tre possessi pieni di vantaggio. Il canestro di Seeley fissa il punteggio a fine terzo quarto: al 30′ Maccabi avanti 51-58.

Nell’ultimo quarto parte più convinto il Bayern che riparte con un 9-2 e Baldwin pareggia a quota 60, costringendo Sfairopoulos al timeout. Zizic tiene a galla i suoi, ma Baldwin dà un’altra spallata firmando il +4 a due minuti dalla fine. Ancora il centro croato e poi DiBartolomeo pareggiano a quota 70, ultima palla in mano ai padroni di casa. Weiler-Babb subisce fallo e segna i due liberi, poi la tripla di Wilbekin non va: finisce 72-70 per il Bayern Monaco!

Bayern Monaco – Maccabi Tel Aviv 72-70 (18-21, 37-38, 51-58)

Monaco: Weiler-Babb 5, Baldwin 16, Lucic 6, Johnson 6, Radosevic, Seeley 6, Reynolds 15, Gist 8, Zipser 10, Flaccadori, Kramer, Sisko.

Tel Aviv: Wilbekin 10, Bryant 5, Caloiaro 2, Bender 6, Zizic 18 (10 rimbalzi), Dorsey 9, Jones 6, Cohen 6, Hunter 2, Casspi 2, DiBartolomeo 2, Blayzer 2.