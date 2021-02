EuroLega, 26ª giornata: Il Baskonia domina, sconfitta anche la Stella Rossa

Continua la rincorsa del Baskonia verso l’ottavo posto, ultimo valido per la qualificazione ai play-off, e il match casalingo contro la Stella Rossa è una netta chance per trovare la quarta vittoria consecutiva. I serbi sono in crisi nera, al penultimo posto in classifica, senza ormai alcuna speranza per raggiungere le fasi successive della competizione.

Quintetto Baskonia: Vildoza, Giedraitis, Peters, Polonara, Fall

Quintetto Stella Rossa: Loyd, Uskokovic, Lazic, Simonovic, Kuzmic

BASKONIA 87 – 67 STELLA ROSSA (21-16; 48-27; 66-48)

Il Baskonia ha voglia di dominare il match sin dal primo minuto ed è Achille Polonara l’assoluto protagonista dell’inizio di gara. Due canestri e due assist in meno di tre minuti, con i padroni di casa già avanti di 5. L’azzurro è supportato dai canestri di Fall per portare i suoi già con la doppia cifra di vantaggio, 14-3, a metà primo quarto, con Kuzmic e soprattutto Loyd che riescono a mettere una pezza allo svantaggio, risalendo fino al 21-16 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.

La Stella Rossa in attacco è poco concreta e segna canestri a singhiozzo, subendo gli strappi del Baskonia che scappa via, prima sul 31-20 e poi fino al +24 con il canestro di Fall a chiudere un break da 15-2. Gli ospiti collezionano appena undici punti nel secondo periodo, con Loyd quasi unica speranza offensiva. Il quarto si chiude con il canestro di Vildoza per il 48-27, con la gara che sembra già chiusa dopo appena venti minuti.

Al rientro dalla pausa lunga il Baskonia sembra controllare bene la gara, con le triple di Giedraitis e Vildoza. La Stella Rossa si affida a Uskokovic per provare quantomeno a salvare la faccia, con il classe ’99 che ha la mano calda e mette tre canestri in due minuti per riportare i suoi sul -19. Il terzo periodo va in archivio con i canestri di Walden e Dobric che valgono il 66-48 a dieci minuti dal termine.

La gara è nettamente indirizzata, nei primi minuti dell’ultimo periodo la Stella Rossa riesce a risalire anche fino al -14, ma Vildoza e soprattutto Achille Polonara regolano la questione riportando il Baskonia sopra di 20, 84-64, al 37′. Gli ultimi minuti di gioco lasciano spazio ad un canestro per parte, due triple di Raieste e Dobric per il 87-67 finale. I padroni di casa vincono ancora, quarto successo consecutivo, e si portano ad una sola vittoria dall’ottavo posto in classifica, ultimo valido per la qualificazione ai play-off di EuroLega. La Stella Rossa è ormai fuori, anche mentalmente, dalla massima competizione europea.

Tabellino

Baskonia: Raieste 5, Vildoza 14, Jekiri 8, Henry 3, Sedekerskis 2, Diop, Fall 20, Peters 9, Dragic, Giedraitis 14, Polonara 12, Kurucs. Coach: Dusko Ivanovic

Stella Rossa: Walden 10, Loyd 14, Uskukovic 8, Vujicic, Davidovac 8, Lazic, Radanov, Dobric 9, Simonovic 3, Jagodic-Kuridza 6, Simanic, Kuzmic 9. Coach: Dejan Radonjic