EuroLega, 26ª giornata: il Monaco nell’ultimo quarto stende il Maccabi

Un parziale di 15-0 nei primi 5′ di ultimo quarto consegna la vittoria al Monaco nella sfida in chiave playoff dell’Eurolega contro il Maccabi. I francesi di Obradovic partono fortissimo. 14-2 e tocca il +14 (21-7) in un primo quarto tutto suo. Il Maccabi però riemerge rapidamente nel secondo periodo (39-36 al 20′) fino a rendere equilibratissimo il terzo quarto (58-59). Un livellamento poi interrotto con il parziale dei monegaschi nella prima metà di ultimo quarto che decide le sorti del match con i gialli ospiti che segnano soltanto 8 punti.

Per il Monaco è la 4a vittoria nelle ultime 6 partite, mentre la squadra di Kattash (espulso nell’ultimo quarto proprio nel momento decisivo della partita) non riesce a trovare continuità con il 4°k.o. nelle ultime sei gare giocate. Per il Monaco decisiva l’atleticità di Okobo, Moneke e Hall, così come le triple di Loyd. Mike James dopo aver chiuso il primo tempo in doppia cifra (10) ferma la sua serata con 12 punti. Sul fronte israeliano Baldwin è il miglior realizzatore grazie soprattutto agli 8 suoi punti segnati nel terzo quarto. Bonzie Colson chiude con 16 punti.

AS Monaco-Maccabi Playtika Tel Aviv 86-67 (30-17, 39-36, 58-59)

As Monaco: Brown, Okobo 11, Moneke 9, Loyd 8, Blossomgame 4, Makoundou, Diallo 11, Motiejunas 9, Ouattara, Strazel, Hall 12, James 12. Coach: Obradovic

Maccabi PLaytika Tel Aviv: Adams 2, Brown 7, Baldwin 17, Martin 2, Menco, Sorkin 9, Di Bartolomeo 5, Hilliard 7, Braimoh, Nebo 2, Ziv, Colson 16 Coach: Kattash