EuroLega, 26ª giornata: Il Real Madrid torna a vincere. Zalgirs k.o allo Wizink Center

Il Real Madrid riprende a vincere, stende in casa lo Zalgiris e si assesta al quarto posto dopo la 26a giornata di Eurolega. Allo Wizink Center gli uomini di Laso passano sui lituani di Schiller che non riescono a dare continuità al successo nel recupero contro la Stella Rossa. Gara non bella dove si è segnato poco con due squadre molto accorte seppur sostenute da buone percentuali. A fare la differenza il tiro da tre punti del Real che nel primo quarto ha scavato il solco iniziale e in quello finale è risultato decisivo ai fini dello strappo decisivo.

Il 6-2 per lo Zalgiris a inizio partita è l’unico vantaggio dei lituani dell’intera partita. Il Real segna 5 triple nei primi 10′ e scappa sul +10 (18-8) prima di chiudere sul 21-13 alla fine del primo parziale. I blancos continuano a correre nel secondo periodo. Carroll e Abalde portano il Real sul +11 (26-15) prima dell’impatto di Hayes sulla partita. Due triple dell’ex Galatasary, e un suo assist per la schiacciata di Geben, portano lo Zalgiris in scia (28-23). Prima dell’intervallo c’è il nuovo strappo del Real con un parziale di 6-0 firmato Carroll, Thompkins e Alocen, per il 34-23 a 3′ da metà percorso. La sirena del 20′ suona dopo 6 punti di fila di Walkup che permettono allo Zalgiris di rimanere in partita (36-31).

Si segna poco nella prima parte del terzo quarto. Lo Zalgiris ha un sussulto e mette paura al Real portandosi a -1 (39-38). Il time out di Laso inverte subito la rotta della partita. Controbreak dei madrilisti che a 3’09 dalla terza sirena allungano sul 47-38 con Abalde e Carroll protagonisti. Lo Zalgiris rosicchia fino al -5 ma Thompkins e ancora Abalde scrivono 51-42 al 30′.

Carroll in apertura di ultimo periodo segna in entrata arrivando a quota 2500 punti segnati in Eurolega. Il record della 37enne guardia statunitense è il preludio al definitivo allungo del Real. Thompkins si mette a segnare da tre, Carroll gli fa compagnia e Tavares è il solito fattore sotto i tabelloni. Il Real Madrid scappa sul 64-48 a 5′ dalla fine e per lo Zalgiris c’è ormai ben poco da fare. Nella parte finale del match Deck e Abalde mitragliano ancora dall’arco dei tre punti mettendo i punti esclamativi sul ritorno alla vittoria del Real.

Real Madrid-Zalgiris Kaunas 70-58 (21-13, 36-31, 51-42)

Real Madrid: Causeur 5, Abalde 5, Tyus, Laprovittola 9, Reyes, Vuckevic, Alocen 4, Deck 14, Garuba 3, Carroll 12, Tavares 6, Thompkins 12. Coach: Laso

Zalgiris Kaunas: Walkup 8, Blazevic, Lekavicius 8, Hayes 11, Jankunas 13, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 4, Jokubaitis 4, Vasturia, Grigonis 6, Lauvergne 2. Coach: Schiller