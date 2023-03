EuroLega, 26ª giornata: Il Real vince in Francia, al Baskonia il derby spagnolo

ASVEL 71 – 75 REAL MADRID (10-20;32-47; 54-63)

Il Real Madrid espugna il parquet dell’Asvel e si avvicina ancora alla vetta della classifica. In terra francese una gara dalle tante facce, con i blancos che dominano i primi due quarti di gioco con Williams-Goss assoluto protagonista in fase realizzativa. L’Asvel colleziona appena dieci punti nel quarto d’apertura e si ritrova addirittura sotto di 15 già al minuto 20 nonostante i canestri di Mathews e Lighty. Al rientro dalla pausa lunga gli spagnoli pensano di controllare la sfida e tengono la doppia cifra di vantaggio per quasi tutto il periodo, salvo subire un break da 10-2 che riduce di molto il distacco. L’Asvel ci crede, non concede praticamente chance offensive ai blancos e accorcia fino a ritrovarsi sul -2 al 33′. I padroni di casa flirtano spesso con il pareggio ma il Real, nonostante la grande difficoltà, riesce a tenere il vantaggio con i canestri di Deck e Williams-Goss. I madrileni riescono a portarla a casa 71-75, l’Asvel resta penultimo.

Tabellino

Asvel: De Colo 13, Mathews 13, Fall 10

Real: Causeur 14, Williams-Goss 13, Deck 12

BASKONIA 114 – 75 VALENCIA (27-24;57-48; 81-64)

Spettacolo a Vitoria dove i padroni di casa sono una valanga e travolgono il Valencia in uno dei derby spagnoli di questa regular season di EuroLega. La sfida è importante, vale uno dei posti ai play-off, ma sul parquet le differenze si vedono e il Baskonia guida sin dall’inizio con i canestri di uno scatenato Daulton Hommes. Gli ospiti sembrano comunque essere in partita, provano a rifarsi sotto prima con Prepelic e poi con Harper, ma i canestri di Thompson rimettono distanza tra le squadre, con il Baskonia che va negli spogliatoi avanti 57-48. Nel terzo quarto prosegue il dominio dei padroni di casa che continuano a macinare canestri nella prima parte del terzo quarto, con Harper che per il Valencia prova a metterci una pezza. Nell’ultimo periodo la gara non è più in discussione, ma mentalmente gli ospiti crollano e il Baskonia ne approfitta per metterne a referto 33 e sfondare la quota dei 100 punti. Finisce 114-75 con 24 punti di Hommes e la doppia doppia da 16 punti e 11 assist per Darius Thompson.

Tabellino

Baskonia: Hommes 24, Thompson 16, Costello 15

Valencia: Harper 15, Lopez-Arostegui 13, Rivero 10