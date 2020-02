EuroLega, 26ª Giornata: L’Efes è devastante! Alba Berlino al tappeto e undicesima vittoria consecutiva

L’Efes parte subito forte nel primo periodo. Nonostante questo i padroni di casa non si scompongono e continuano a giocare il loro Basket. I turchi sono troppo forti e allungano fino al +11. Nel secondo periodo gli ospiti calano l’intensità e i tedeschi ne approfittano per ridurre il gap. L’Efes cerca di allungare nuovamente ma l’Alba questa volta risponde e arriva a -1. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti solo di 3 e partita completamente aperta. Nel terzo periodo l’Efes mette le marce alte e si porta subito avanti di 10. I turchi gestiscono il vantaggio fino alla fine del quarto respingendo ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Nell’ultimo periodo i tedeschi non mollano continuano a produrre senza paura. Il maggior talento dell’Efes si fa sentire, ogni volta che l’Alba si avvicina l’Efes risponde presente e mantiene i 10 punti di vantaggio. L’Efes piazza l’allungo decisivo a 3 minuti dal termine e l’Alba non ha più le forze per reagire.



QUINTETTO ALBA BERLIN: Eriksson, Hermannsson, Ogbe, Nnoko, Sikma

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Beaubois, Singleton, Pleiss, Micic, Anderson

1° Quarto Subito ritieni alti da parte di entrambe le squadre. Dopo poco più di un minuto l’Efes è avanti 4-5 grazie alla tripla di Singleton. Micic trova 4 punti in fila, ai quali si aggiungono i due di Beaubois che portano l’Efes già avanti di 6. L’Alba non si scompone e continua a giocare il sul basket. I turchi però sono devastanti, restano avanti di 6 lunghezze, nonostante i 14 punti subiti in soli 5 minuti. Micic è inarrestabile e il vantaggio ospite si allunga fino al +9. I padroni di casa però rimangono sempre dentro la gara, riescono a rosicchiare qualche punto. Nuovamente l’Efes fa valere il maggior talento e ritrova il massimo vantaggio sul +11. Si chiude il primo quarto, in cui l’Efes ha realizzato 32 punti.

2° Quarto Due palle l’erse sanguinose di Micic aprono il secondo periodo. Non ne approfitta l’Alba che resta a -9. Arriva la terza palla persa di fila per i turchi e padroni di casa che trovano il -6. Ennesimo pessimo attacco degli ospiti che concedono due punti facili dall’altra parte e così i tedeschi arrivano a -4 e Ataman costretto al time out. Si scuote l’Efes che si riporta immediatamente a +8. Risponde Giffey con la tripla frontale, Giedraitis bissa la giocata del compagno e tedeschi che in due azioni ritornano a -4 (37-41). Eriksson porta i suoi a sole 2 lunghezze di distanza, Moerman risponde, ma ancora Eriksson, questa volta da 3 punti, concede il -1 ai suoi. Moerman chiude il primo tempo con i due punti che concedono un possesso pieno di margine.

3° Quarto L’Efes apre il secondo tempo con un parziale di 2-8 che concede nuovamente il +9. L’Alba continua a martellare da tre punti, riuscendo a restare agganciata alla gara. Nonostante tutto l’Efes fa valere il maggior talento e sembra gestire il vantaggio. Riesce anche ad allungare ulteriormente l’Efes che ritocca il massimo vantaggio, +13 a 3 minuti dalla fine del quarto. Calano le percentuali dall’arco e i padroni di casa sembrano aver lasciato andare la gara. Scappa via l’Efes che trova 17 punti di vantaggio, la tripla di Eriksson chiude il terzo periodo con i padroni a -14.

4° Quarto Riesce a tornare a -10 l’Alba, ma l’Efes è una macchina perfetta e Beaubois da tre punti rispedisce indietro i tedeschi. I padroni di casa non mollano mai, continuavano a produrre nonostante lo svantaggio. Rientrano ancora, riducendo lo svantaggio sotto la doppia cifra. A 5 minuti dal termine i padroni di casa sono sotto di 10, Efes in controllo ma la partita è ancora aperta. Ancora una volta l’Alba si riporta a -8 ed ancora Beaubois risponde con i tre punti da dietro l’arco. A 2.30 dal termine è sempre +10 Efes, l’Alba ci prova ma sembra davvero un’impresa impossibile. Chiude definitivamente la gara l’Efes con il solito Micic che piazza un parziale di 0-6 in solitaria, +15 Efes a 1.30 dalla fine. La partita si chiude 86-99.

MVP BASKETINSIDE.COM: Vasilije Micic: Ancora una volta non fa sentire la mancanza di Larkin. Domina la gara dall’inizio alla fine senza monopolizzare il gioco. Conivolge tutti e si prende le responsabilità quando serve. Giocatore devastante, chiude con 23 punti e 9 assist.

ALBA BERLIN-ANADOLU EFES ISTANBUL 86-99 (21-32; 47-50; 65-79)

PARZIALI: 21-32; 26-18; 18-29; 21-20

TABELLINO ALBA BERLIN: Hermannsson 19, Delow 0, Eriksson 14, Brenneke 0, Nikic 8, Giedraitis 17, Sikma 9, Nnoko 0, Giffey 13, Mattisseck 0, Ogbe 2, Cavanaugh 4. All.Garcia Rennes

TABELLINO ANADOLU EFES ISTANBUL: Beaubois 15, Singleton 3, Balbay 2, Gecim DNP, Sanli 0, Tuncer DNP, Moerman 19, Pleiss 18, Micic 23, Anderson 8, Peters 0, Simon 11. All.Ataman

