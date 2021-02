EuroLega, 26ª giornata: Micic domina il derby di Istanbul, è trionfo Efes!

L’Anadolu Efes di Vasilije Micic stravince il derby europeo umiliando il Fenerbahce, la squadra più in forma del 2021.

QUINTETTO FENERBAHCE: De Colo, Guduric, Ulanovas, Barthel, Vesely

QUINTETTO EFES: Micic, Beaubois, Simon, Moerman, Sanli

Tremenda fisicità messa in campo nelle prime battute del match da ambedue le difese. A sbloccare il punteggio è una schiacciata in contropiede di Adrien Moerman, seguito dal compagno Sertac Sanli autore di 8 punti consecutivi per il 10-2 ospite! Il Fenerbahce litiga con il ferro e le palle perse per quattro minuti e mezzo di gioco; poi Marko Guduric sblocca i suoi a cronometro fermo. Per il primo canestro dal campo dei giallo-blu invece, bisogna aspettare 6 minuti con Nando De Colo, che poco dopo concretizza anche un gioco da 3 punti. L’Efes tuttavia continua a costruire dal pick’n roll centrale di Micic e si porta a +10 (7-17). Proprio il playmaker serbo con 9 punti e 3 assist è la fonte principale di gioco dell’Anadolu nel primo quarto. Fenerbahce visibilmente contratto e incapace di sciogliere la tensione eccezion fatta per De Colo e DyShawn Pierre (11-24).

Approccio esitante da parte dei padroni di casa anche nel secondo quarto; ne derivano cattive decisioni e palle perse capitalizzate al meglio dall’ispiratissimo Micic e da Shane Larkin. Un 2+1 di Bryant Dunston permette all’Efes di doppiare i rivali (18-36), che devono ancora trovare il primo bersaglio dai 6,75 m. La tripla finalmente arriva dallo specialista Jarell Eddie, ma Beaubois, Singleton e Anderson estendono il vantaggio fino alle 20 lunghezze. A scuotere il Fenerbahce è il leader emotivo della squadra, Jan Vesely, con il dinamismo e l’energia che lo contraddistinguono, oltre alla capacità di cambiare sul pick’n roll dell’Efes (35-46). Krunoslav Simon e Vasilije Micic tornano in campo e l’Efes chiude il primo tempo al meglio, complici un paio di chiamate arbitrali contro l’attacco dei giallo-blu di Istanbul. Si rientra negli spogliatoi sul +15 Efes.

Kruno Simon risponde con la stessa moneta alla tripla di Nando De Colo, al ritorno sul parquet. Il francese ne segna un’altra e stavolta a rispondere è il tarantolato Micic con una tripla fuori equilibrio allo scadere dei 24″. Non contento, il serbo spara anche da distanza NBA, senza ritmo, ancora una volta a giochi rotti: solo rete. 24 punti personali per l’ex Zalgiris. Anche Larkin e Sanli non si fanno pregare e partecipano alla clamoroso show balistico dell’Efes – 9/13 dall’arco! Il Fenerbahce cerca di restare in scia con De Colo, Ulanovas e Vesely (54-70), ma deve desistere: l’infallibile Sanli continua a martellare col suo piazzatone, Micic sale a 5/5 dall’arco e 30 punti personali. IM-MAR-CA-BI-LE. La frustrazione per gli uomini di Kokoskov affiora sempre di più, con De Colo che prende tecnico e l’Efes già virtualmente padrone del derby: 58-81 al 30′.

L’ultimo quarto ha ben poco da dire e segue sostanzialmente il copione dei precedenti 30 minuti. L’Efes segna letteralmente tutto, da ogni angolo del campo, con qualsiasi interprete. La bomba del +31 (62-91) segnata da Chris Singleton costringe Igor Kokoskov al timeout, per cercare di chiudere degnamente un derby di Istanbul davvero amaro per il Fenerbahce, che interrompe sonoramente la striscia di 10 vittorie consecutive in EuroLega proprio nel match più sentito dai suoi tifosi. Vesely e compagni ci provano anche, ma Micic e soci non si fermano fino alla sirena finale. Il numero 22 dell’Efes riceve una standing ovation dai compagni in panchina, avendo ritoccato il suo career-high (37 punti) giocando in maniera perfetta. Finisce

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – ANADOLU EFES ISTANBUL 74-106 (11-24; 39-53; 58-81)

PARZIALI: 11-24; 28-29; 19-28; 16-25.

TABELLINO FENER: Brown 5, Guduric 4, O’Quinn 8, Biberovic , De Colo 24, Pierre 4, Barthel , Vesely 18, Eddie 3, Muhammed , Duverioglu , Ulanovas 8. Coach: Igor Kokoskov

TABELLINO EFES: Larkin 11, Beoubois 14, Singleton 6, Balbay 2, Sanli 13, Moerman 2, Tuncer NE, Pleiss NE, Micic 37, Anderson 6, Dunston 6, Simon 9. Coach: Ergin Ataman

MVP BASKETINSIDE: Vasilije Micic.