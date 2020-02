EuroLega, 26ª giornata: Un grande Shields trascina alla vittoria il Kirolbet Baskonia

Un grande Shields trascina alla vittoria il Kirolbet Baskonia che piega, davanti ai 9 mila spettatori della Buesa Arena, la Stella Rossa. Un referto rosa davvero importante per i baschi che agganciano in classifica proprio i serbi e si accodano al gruppone in lotta per l’ottavo posto. In una sfida bloccata come quella di stasera, i dettagli alla fine fanno la differenza; Ivanovic ingabbia molto bene con la propria difesa il pericolo numero uno Lorenzo Brown tenendolo a soli 10 punti. Non si può dire lo stesso per i serbi che soffrono le folate dell’ex Trento e del solito Shengelia che risultano decisivi ai fini del successo dei padroni di casa. La sfida si concluderà sul punteggio di 71 a 56 in favore del Baskonia

MVP BASKETINSIDE.COM: Shavon Shields. Nettamente il migliore in campo, assieme a Shengelia regala una vittoria dal peso specifico incalcolabile al Baskonia. Punti, rimbalzi, assist, questa sera l’ex Aquila Trento ha giocato una sfida pressoché totale risultando chirurgico nelle scelte nei momenti cruciali del match. Per il 31 alla fine il tabellino recita lo score di 15 punti col 7/12 dal campo, 6 rimbalzi, 5 assist, 5 falli subiti e ben 23 di valutazione finale.

KIROLBET BASKONIA – STELLA ROSSA BELGRADO 71-56 (21-15, 39-28, 54-43)

