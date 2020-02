EuroLega, 26ª giornata: un Real Madrid cinico e autoritario regola il Panathinaikos

Il Real Madrid ottiene la ventesima vittoria della propria stagione di euroLega in virtù di una prova cinica e autoritaria ai danni di un Panathinaikos che ci ha provato, ma che ha mancato troppe opportunità per mettere davvero in difficoltà gli uomini di Laso. Un Tavares dominante, un Campazzo frizzante ed efficace e un Thompkins micidiale sono stati i principali artefici del successo madridista. Il Pana ha dimostrato di avere tute le carte in regola per poter accedere ai playoff, ma di non essere ancora al livello delle squadre top della manifestazione.

REAL MADRID – PANATHINAIKOS OPAP ATENE 96-78

