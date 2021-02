EuroLega, 26ª giornata: Valencia corsaro a San Pietroburgo. Brutta sconfitta per lo Zenit

La ventiseiesima giornata di EuroLega si apre a San Pietroburgo con lo Zenit che ospita il Valencia. La squadra di casa ha vinto le ultime cinque gare giocate nel parquet amico ed è a un passo dal secondo posto in classifica. Gli spagnoli, dal canto loro, stanno rincorrendo la zona play-off e vantano due vittorie fondamentali nelle ultime due giornate, contro CSKA e Real Madrid.

Quintetto Zenit: Pangos, Hollins, Thomas, Ponitka, Gudaitis

Quintetto Valencia: Sastre, Van Rossom, Kalinic, Williams, Dubljevic

ZENIT 62 – 91 VALENCIA (19-22; 41-44; 50-62)

L’inizio di gara è di marca ospite, con due canestri di Kalinic e la tripla di Dubljevic. Offensivamente lo Zenit si ferma al canestro di Thomas e al 3′ il risultato è 2-9. I padroni di casa si affidano a Pangos per dare la prima reazione alla gara, con il canestro di Gudaitis che vale il -2. Gli spagnoli, però, riescono a controllare il vantaggio e non lasciano mai la guida della partita, con lo Zenit che riesce a rimanere ad un possesso di svantaggio. Si chiude 19-22 il primo quarto di gioco.

L’aggancio a quota 22 per lo Zenit è firmato Billy Baron nel primo possesso del secondo periodo, ma il Valencia è concreto offensivamente e non sbaglia nessun tiro fino al 14′, con i russi che accorciano con Zubkov e passa avanti con il 3/3 ai liberi di Zakharov. Negli spagnoli si sveglia Van Rossom, mette tre canestri consecutivi in poco più di un minuto e porta nuovamente avanti, 34-38. Nel finale è Dubljevic a provare un altro allungo ma è di Ponitka a segnare l’ultimo canestro del tempo con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 41-44.

Al rientro dalla pausa lunga è Poythrees ad aprire lo score, ma le marcature dello Zenit si fermano qui per oltre cinque minuti. Il Valencia difende forte e ne approfitta nell’altro lato del campo, allungando il vantaggio fino al +11 con la tripla di Sastre. Nei padroni di casa è Baron a provare a dare una scossa ai suoi, ma i ragazzi di Pascual mettono a segno appena nove punti in tutto il terzo periodo, subendo i canestri di Kalinic, Williams e ancora di Sastre per il 50-62 con cui le squadre si presentano all’ultimo periodo di gioco.

Nell’ultimo quarto lo Zenit deve reagire per provare a rimontare dodici punti di svantaggio, ma la squadra di casa è praticamente uscita dalla gara e il Valencia ne approfitta schiacciando gli avversari. Come nel terzo periodo segna Baron al 31′, ma dopo quattro minuti lo Zenit ha segnato appena un tiro libero, mentre il Valencia è sopra di 20, con il parziale chiuso da Kalinic. I padroni di casa dovrebbero quantomeno provare a evitare una sconfitta pesante, ma gli spagnoli sono in controllo e in fiducia mentre lo Zenit è incapace di reagire e subisce tutti i colpi degli avversari. Affonda la nave di Pascual, il Valencia passa 62-91 a San Pietroburgo, con cinque giocatori in maglia arancione sopra i dieci punti e Kalinic in doppia doppia (12 punti e 10 assist).

Tabellino

Zenit: Rivers 1, Zakharov 3, Pangos 9, Fridzon, Hollins 6, Thomas 8, Baron 11, Pushkov, Zubkov 5, Poythrees 12, Ponitka 3, Gudaitis 4. Coach: Xavi Pascual

Valencia: Marinkovic 5, Prepelic 8, Pradilla, Labeyrie 6, Van Rossom 10, Tobey 12, Kalinic 12, Dubljevic 19, San Emeterio, Williams 10, Hermannsson 2, Sastre 7. Coach: Jaume Ponsarnau