EuroLega, 26ª giornata: Virtus non pervenuta, a Istanbul domina il Fenerbahçe

Sonora caduta della Virtus che ad Istanbul (104-72) non entra praticamente mai in partita. Ottima la prova del Fenerbahçe che inizia a recuperare pezzi (esordio per Bjelica, in attesa di Dorsey) ed è una seria contender al trofeo che sarà assegnato a Kaunas a maggio, ma per una squadra come quella di Scariolo, che punta ai playoff, fornire prove migliori di quella arrivata in terra turca è il minimo. Ben 20 le triple (su 40 tentativi) del Fenerbahçe, con 5 uomini in doppia cifra (top scorer Pierre con 20) e 27 assist complessivi. Davvero poco da segnalare per Bologna, se non i 18 punti (6 bombe) dell’ormai solito Belinelli e i 20 assist di squadra. Il doppio turno della settimana prossima con Partizan in casa e la trasferta di Berlino sarà un passaggio chiave per rinvigorire o cancellare del tutto le chances di post-season.

QUINTETTO FENERBAHCE: Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes, Motley

QUINTETTO VIRTUS: Teodosic, Hackett, Ojeleye, Shengelia, Jaiteh

Buona Virtus nei primissimi minuti con un ispirato Jaiteh sotto le pance e con grande attenzione difensiva. La tripla di Ojeleye dava un primo margine (6-12 al 4′), ma di lì in poi era buio pesto con il Fenerbahçe che colpiva ripetutamente da oltre l’arco con i vari Pierre, Wilbekin e Guduric (saranno sette le triple nel solo quarto d’apertura) confezionando un break di 25-2 che esaltava il pubblico turco (31-14 al 10′).

Nel secondo periodo le cose non cambiavano affatto, con l’unico Pajola che provava a metterci energia, ma il Fenerbahçe vedeva il canestro grande quanto una casa e il margine continuava a crescere non concedendo punti alla Virtus negli ultimi tre minuti (58-29 al 20′).

Fonte: Facebook Virtus Segafredo Bologna

Le stoppate di Booker su Teodosic e Shengelia erano un importante segnale del fatto che il Fenerbahçe non volesse minimamente mollare di un centimetro, tanto che il vantaggio si attestava stabile intorno al trentello. Nella seconda metà della terza frazione il vantaggio arrivava anche sul +35 con un break di 8-0 (79-44 al 27′), e se non fosse stato per Belinelli (4 triple negli ultimi sei minuti di quarto) sarebbe stato ancora più ampio (85-52 al 30′).

Gli ultimi dieci minuti erano buoni solo per le statistiche e per segnalare l’ingresso in campo di Nico Mannion da una parte, oltre che l’esordio dall’altra di Nemanja Bjelica, oggetto misterioso ma che potrebbe essere un grande valore aggiunto per la truppa di Itoudis in questo finale di stagione.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 104-72 (31-14; 58-29; 85-52; 104-72)

FENERBAHCE: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Guduric 16, Booker 5, Calathes 11. Coach: Itoudis.

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Jaiteh 3, Abass. Coach: Scariolo.