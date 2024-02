Eurolega, 26ª giornata: Zalgiris Kaunas e Crvena Zvezda lottano fino alla fine, la spunta coach Trinchieri. Tutto facile per il Barcellona contro l’ALBA Berlino, ma brilla Spagnolo

Tenetevi pronti per un altro scoppiettante venerdì sera di Eurolega. La Crvena Zvezda e lo Zalgiris Kaunas navigano nella stessa zona in classifica di EuroLega, ma i lituani vengono da ben 4 vittorie consecutive grazie alla cura Trinchieri. Per i serbi sarà un esame fondamentale per capire se c’è uno spiraglio di speranza in ottica playoff EuroLega da qui ad Aprile. Al Palau Blaugrana sarà festa grande per il ritorno in Europa di Ricky Rubio: lo spagnolo non sarà a disposizione di coach Grimau, ma potrà finalmente riassaporare l’atmosfera di un palazzetto. Dal canto suo, l’ALBA Berlino del duo tricolore Procida-Spagnolo tenterà il tutto per tutto per rovinare la festa al Barcellona.

CRVENA ZVEZDA-ZALGIRIS KAUNAS 91-93 (22-23; 23-22; 20-23; 26-25)

Crvena Zvezda e Zalgiris Kaunas si scambiano i parziali nella prima metà di gara. Parte meglio lo Zalgiris di coach Trinchieri, che tocca anche il +6 verso la fine del primo quarto. Partita abbastanza scialba e giocata con poca intensità fino a questo momento, con un primo periodo particolarmente veloce segnato da soli 6 falli personali tra le due compagini. Nel secondo quarto, è la Stella Rossa a venir fuori per ricucire lo svantaggio, ribaltandolo poco prima dell’intervallo lungo. Grazie alle incursioni personali di Mitrovic e all’arcobaleno di Yago dall’arco, i serbi restituiscono il parziale di 23-22 agli avversari e portano la partita sul 45 pari. Grande prova di forza mentale anche da parte dei lituani, che non sembrano mollare neanche un centimetro e riescono a rimanere in partita punto dopo punto nonostante la rimonta biancorossa. Alla ripresa, è di nuovo lo Zalgiris a fare la partita: Giedriatis ed Evans infilano una tripla a testa per dare un tono al match. La Crvena Zvezda torna avanti solo in due occasioni, sul 53-51 e sul 65-63, ma la formazione di Kaunas non perde di vista l’obiettivo e chiude il terzo quarto in vantaggio di tre lunghezze, complice anche una Stella Rossa a secco per ben 2:25 minuti sul finale di quarto. I serbi rimettono il muso avanti per la prima volta dopo diversi minuti all’inizio del quarto quarto: Gillespie e Nedovic combinano per dare ai loro un +4 di vantaggio. Tuttavia, Evans aggiusta la mira e inizia a segnare da fuori, dando ai suoi un minimo vantaggio sulla Crvena Zvezda. Negli ultimi due minuti di gara, poi, si lotta su ogni pallone: la Stella Rossa cerca di rimanere in partita per controbattere alle incursioni di Evans, ma al di là di qualche tiro libero c’è tanta confusione e poca concretezza per la squadra allenata da coach Sfairopoulos, che pressando altissimo si lascia andare a qualche fallo di troppo come quello di Yago su Ulanovas a 20 secondi dalla sirena. Lo Zalgiris ne approfitta così per non perdere il vantaggio e vincere la gara di nervi fissando il punteggio sul 91-93 finale.

CRVENA ZVEZDA: Davidovac 2, Giedraitis R. 11 + 8 assist, Gillespie 8 + 5 rimbalzi, Hanga, Tobey 2, Bolomboy 8, Lazarevic, Ilic, Nedovic 15, Yago 21 + 14 assist, Smart 9, Mitrovic 15. Coach: I. Sfairopoulos

ZALGIRIS KAUNAS: Dimsa 8, Evans 25 + 6 assist, Hayes 2, Smits 13, Ulanovas 9, Birutis 12, Butkevicius 2, Giedraitis D. 6, Lavrinovicius, Lekavicius 3, Manek 6, Sumner 7. Coach: A. Trinchieri

BARCELLONA-ALBA BERLINO 93-77 (31-26; 20-13; 29-12; 13-26)

Si segna molto al Palau in questo primo quarto: con percentuali altissime per entrambe le formazioni (11/15 da due e 2/5 da tre per i padroni di casa, 6/10 da due e 4/7 da tre per gli ospiti), il primo quarto di Barcellona-ALBA Berlino è uno spettacolo tutto da gustare. Al parziale di 4-8 iniziale dei tedeschi rispondono bene Laprovittola e compagni, che indirizzano il match a proprio favore sfruttando la maggior forza fisica sotto le plance (3 rimbalzi offensivi a 1). Il secondo quarto è segnato da grande confusione per entrambe le formazioni (11 turnover a 10 per l’ALBA), ma soprattutto da un super Matteo Spagnolo, sempre più fattore in questa EuroLega per l’Alba, che regala assist di qualità dietro la schiena e sale a 11 punti segnati sul tabellino. È il break centrale firmato Vesely e la Provittola, tuttavia, a creare la distanza su cui sta giocando ora il Barcellona. Dopo aver iniziato il secondo quarto con soli due punti in 5 minuti, la squadra catalana trova nelle triple dell’argentino e nella forza fisica del suo numero 6, lasciato colpevolmente libero in contropiede in un paio di occasioni, la linfa vitale per girare definitivamente a proprio favore la partita. Il primo tempo si conclude sul 51-39 a favore del Barça. Il terzo periodo si apre come si era concluso il primo tempo: i blaugrana mettono insieme un parziale di 8-0 per cercare di chiudere il prima possibile la pratica ALBA. Il copione, poi, viene abilmente interpretato dagli uomini di coach Grimau: Willy Hernangomez spacca la partita in due entrando dalla panchina raggiungendo quota 16 punti in questo match, dando concretezza all’impressionante parziale di 29-12 dei suoi segnato nel solo terzo periodo. Negli ultimi 10 minuti è una passerella per il Barcellona che gestisce con calma il +29 di vantaggio accumulato fino a questo momento e porta a casa la pratica in scioltezza, nonostante l’ALBA si aggiudichi il quarto con un ultimo sussulto d’orgoglio in questa serata di EuroLega da dimenticare.

BARCELLONA: Da Silva 10 + 10 rimbalzi, Kalinic 9, Laprovittola 13, Satoransky 5, Vesely 11, Brizuela 4, Hernangomez W. 18 + 6 rimbalzi, Jokubaitis 13, Pauli 4, Parker 4, Parra, Nnaji 2. Coach: R. Grimau

ALBA BERLINO: Nikic 4, Hermannsson 6, Koumadje 4, Mattisseck 6, Spagnolo 11 + 5 rimbalzi, Thiemann 8, Bean 3, Delow 9, Procida 6, Schneider 14, Thomas 6, Wetzell. Coach: I. González