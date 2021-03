EuroLega, 27ª giornata: Baldwin e Lucic piegano la Stella Rossa nel finale, Bayern Monaco vincente a Belgrado

Una delle squadre più in forma dell’Eurolega contro la penultima in classifica. La sfida tra Stella Rossa (7-19) e Bayern Monaco (16-10) si presenta come una gara dal banale pronostico. Occhio però a dare per scontato il risultato quando gioca la squadra Tedesca, che non ha nel proprio DNA il vincere partite senza soffrire fino all’ultimo secondo.

Quintetto Stella Rossa: Jordan Loyd, Branko Lazic, Dejan Davidovac, Marko Simonovic, Ognjen Kuzmic

Quintetto Bayern Monaco: Nick Weiler-Babb, Wade Baldwin, Vladimir Lucic, Jajuan Johnson, Leon Radosevic

1° quarto: Inizio con qualche difficoltà offensiva da ambo le parti; bisognerà infatti aspettare quasi due minuti per muovere il punteggio con un gancio destro di Radosevic. A metà quarto la Stella Rossa non ha ancora trovato la via del canestro, tirando con lo 0/7 dal campo. Sarà una penetrazione di Loyd a mandare a segno quello che è un vero e proprio gol per i Serbi dopo 5′ e 20” di digiuno. Col primo TV timeout i coach scuotono gli attacchi e le squadre iniziano a trovare con più continuità il canestro, anche se con isolamenti o forzature, come le difficili triple dal palleggio di Sisko e Walden.

2° quarto: Il Bayern Monaco rientra male in campo, subendo la difesa Serba e arrivando in ritardo sui closeout difensivi. Cosi facendo spreca dunque il vantaggio, consentendo alla Stella Rossa di mettere la testa avanti per la prima volta con le triple di Kuridza e Dobric. Gli ospiti faticano a reagire contro la grande aggressività messa in campo da Belgrado, con quest’ultima che tocca addirittura il +8 col gioco da tre punti di Uskokovic. Un parziale di 5 a 0 firmato Wade Baldwin però, riporta a -3 il Bayern e la gara rimarrà in equilibrio per il resto del quarto. Fondamentale per Monaco, oltre agli 11 di Baldwin, un 3 su 3 dall’arco mandato a bersaglio da Sisko. La Stella Rossa fa invece affidamento sulla sua stella in campo, Jordan Loyd, che chiude il primo tempo a quota 15.

3° quarto: Il terzo periodo inizia con un Jalen Raynolds letteralmente dominante: l’Americano prima stoppa Uskokovic in difesa, per poi trovare 5 punti in fila che rimettono avanti il Bayern Monaco sul punteggio di 35 a 36. La Stella Rossa risponde con un parziale di 8 a 0 targato Walden e Loyd, costringendo Trinchieri al timeout. Non finiscono le difficoltà degli ospiti, che si vedono travolti da un’ondata biancorossa. I liberi di Loyd danno il massimo vantaggio (+10) ai suoi, ma sulla sirena, torna a prendersi la scena Baldwin con una tripla. Si va all’ultimo mini riposo sul 57 a 50.

4° quarto: Trainati dalle iniziative di Weiler-Babb e Baldwin, il Bayern Monaco prova in tutti i modi a riaprire il discorso. 4 punti trovati sull’asse Baldwin-Gist e i tre liberi a bersaglio di Babb, riportano i tedeschi a -3, ma la penetrazione di Dobric da ai suoi a due possessi di vantaggio. L’ultimo periodo ci regala un meraviglioso duello a distanza tra Baldwin e Loyd, che a suon di canestri infiammano l’arena di Belgrado. Tanto per cambiare, dopo una partita difficile, quando conta sale in cattedra Vladimir Lucic, che ruba a Walden e mette la tripla del -2 sulla seguente transizione.

Ancora una volta, il Bayern va verso un finale punto a punto. L’arcigna difesa di Monaco costringe la Stella Rossa a tanti errori di fila, consentendo agli ospiti di ritrovare il vantaggio grazie ad un altro canestro di Lucic. Dopo la serie di errori, Jordan Loyd dal logo dell’Eurolega, in fade e fuori equilibrio, trova la tripla del contro-sorpasso. La maggiore esperienza in finali complicati del Bayern però viene fuori, le due triple consecutive di Lucic e Baldwin di fatto chiudono la gara.

Ancora una partita punto a punto vinta dal Bayern Monaco. Per riuscirci, sono serviti uno dei migliori Baldwin della stagione (27 punti) e un Lucic decisivo nel finale. La Stella Rossa è andata vicina ad una grande impresa, ma con un Bayern da 28 punti nell’ultimo quarto, c’è stato poco da fare.

Progressivi: 1° quarto: 10-15 (10-15), 2° quarto: 35-31 (25-16), 3° quarto: 57-50 (22-19), 4° quarto: 76-78 (19-28)

Tabellini

Stella Rossa: Loyd 26, Walden 15, Dobric 13, Kuridza 7, Simonovic 5, Uskokovic 5, Davidovac 3, Lazic 2

Bayern Monaco: Baldwin 27, Reynolds 13, Lucic 10, Sisko 9, Weiler-Babb 6, Gist 6, Radosevic 2, Zipser 2

MVP Basketinside: Wade Baldwin l’ha dominata, poco da dire. Per lui 27 punti con l’11 su 15 dal campo. Totale controllo della gara e decisivo con la tripla in step-back che nel finale chiude il discorso.