EuroLega, 27ª giornata: che intensità al Pireo! Olympiacos vince una gara da playoff con il Barcelona

Partita di cartello in questo martedì che apre l’ennesima settimana di Eurolega con il doppio turno: oggi andiamo a scoprire cos’è successo tra Olympiacos e Barcelona.

QUINTETTO OLY: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall

QUINTETTO BARCA: Laprovittola, Satoransky, Kalinic, Mirotic, Sanli

Partono meglio i catalani che con Sanli e Mirotic volano subito sul 9-2, mentre i greci fanno molta fatica a trovare la via del canestro. Il Barcelona tiene il vantaggio con i soliti due protagonisti, ma è poi Vesely all’ultimo secondo a fissare il punteggio sul 20-11.

Jokubaitis lima il massimo vantaggio, ma poi i greci segnano un 12-0 che permette loro di recuperare e addirittura di sorpassare i blaugrana. Mirotic va in doppia cifra personale e riporta avanti i suoi, ma l’Olympiacos viaggia a tutt’altro ritmo rispetto al primo quarto e i 5 punti finali – compresa la tripla sulla sirena di McKissic – danno il vantaggio interno a metà gara sul 29-27.

Dopo l’intervallo, le due squadre trovano continuità in attacco da una parte con Laprovittola (due triple consecutive) e dall’altra con Vezenkov che si sblocca dall’arco. Fall e Walkup trovano giocate importanti, ma è ancora McKissic a segnare l’ultimo canestro del quarto: al 30′ Olympiacos guida 50-45.

Larentzakis da 3 fissa il nuovo massimo vantaggio interno, ma il Barcelona risponde immediatamente con Laprovittola e Higgins. McKissic e Black, però, riportano di nuovo a +8 i padroni di casa che provano a costruire una mini fuga a 7′ dal termine. Il Barca resta in scia grazie ai liberi di Mirotic. Peters punisce dall’angolo, poi un deleterio Abrines commette il suo quinto fallo e i greci mantengono due possessi di vantaggio. Kalinic mette una tripla pesante, Larentzakis gli risponde, ma Higgins nuovamente dall’arco segna il nuovo -3 blaugrana: è una battaglia in ogni possesso! L’MVP di febbraio sale in caatedra e segna la bomba del +7 a meno di 2′ dalla sirena: da lì in poi il Barcelona ci prova ma non riesce più a rientrare. Olympiacos vince una gara con intensità playoff con il risultato di 77-70.

OLYMPIACOS PIREO – FC BARCELONA 77-70 (11-20, 29-27, 50-45)

OLY: Walkup 6, Canaan, Papanikolaou 8, Vezenkov 13, Fall 5, McKissic 16, Larentzakis 14, Sloukas 3, Peters 6, Black 6, Bolomboy NE, Lountzis NE. All: Bartzokas

BAR: Laprovittola 15, Satoransky 1, Kalinic 8, Mirotic 19, Sanli 13, Abrines, Vesely 2, Jokubaitis 2, Higgins 10, Da Silva, Kuric NE, Nnaji NE. All: Jasikevicius

MVP: Shaquielle McKissic 16 punti e 4 assist con 3/4 da 3