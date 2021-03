EuroLega, 27ª giornata: è subito Hezonja mania! Ma Mirotic trascina il Barça ad OAKA, Panathinaikos KO

É la partita di Mario Hezonja quella tra Panathinaikos e Barcelona. Il croato torna in EuroLeague dopo 5 stagioni e lo fa contro la squadra che lo ha fatto grande.

QUINTETTO PANATHINAIKOS: Sant-Roos, Hezonja, White, Mitoglou, Bentil.

QUINTETTO FC BARCELONA: Hanga, Calathes, Higgins, Mirotic, Davies.

Il Barcelona parte forte e cerca di mettere la partita nel binario giusto, con un Mirotic sugli scudi. Nick Calathes, altro grande ex di giornata, è sempre il fulcro del gioco catalano e mette in ritmo costantemente proprio Mirotic e Cory Higgins. Mario Hezonja dimostra sin da subito che la mano è sempre quella e che non si è dimenticato come si segna.

I greci provano a rimontare, ma il Barça mantiene sempre la doppia cifra di vantaggio. Nikola Mirotic è dominante dentro e fuori dall’area (con 5 triple segnate), vera arma illegale degli uomini di Jasikevicius. Un super Hezonja (ben aiutato da Mitoglou e Bentil) non è sufficiente ad un PAO che lotta ma è inferiore al Barça. I catalani gestiscono nel finale e portano a casa la vittoria per 77-85.

PANATHINAIKOS – FC BARCELONA 77-85 (17-26, 22-21, 11-12, 27-26)

MVP BasketInside – Nikola Mirotic

PANATHINAIKOS: Mack 11, Papagiannis 4, Bochoridis 2, Auguste, Hezonja 21, Diplaros, Kaselakis, Kalaitzakis, White 7, Mitoglou 13, Bentil 14, Sant-Roos 5. All: Kattash.

FC BARCELONA: Davies 8, Westermann, Hanga 4, Bolmaro 8, Smits 6, Oriola 2, Abrines 2, Higgins 16, Kuric 3, Claver 2, Mirotic 25, Calathes 9. All: Jasikevicius.