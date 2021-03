EuroLega, 27ª giornata – Khimki eroico! Real al tappeto

Il Il Khimki Mosca ha ospitato il Real Madrid per una sfida che alla vigilia lo vedeva fortemente sfavorito nel pronostico ma che i russi hanno a sorpresa portato a casa. L’incredibile vittoria dei moscoviti è principalmente firmata da Shved che ha trascinato dietro di sé giocatori come Mickey e McCollum autori anch’essi di presentazioni di altissimo livello. Al Real non bastano Tavares e Carroll per evitare questa inaspettata sconfitta contro la squadra fanalino di coda di questa Eurolega.

LA CRONACA – La partita fin da subito non offre ritmi eccessivamente forsennati e lo spettacolo non è dei migliori. È il Real a mettere in atto il primo tentativo di fuga che però viene assorbito prontamente dal Khimki che, con tripla dall’angolo di Karasev, trova addirittura il vantaggio sull’11-9. In questa fase la partita sale leggermente di tono grazie anche alle giocate atletiche di Tavares da una parte e Mickey dall’altra. Nel finale di quarto il Real ci riprova e al primo minintervallo si arriva sul punteggio di 18-17 in favore degli ospiti.

In avvio di secondo quarto il copione della partita non sembra cambiare: infatti, di cose belle in campo se ne vedono poche e nessuna delle due squadre riesce a prendere stabilmente il comando delle operazioni. Intorno alla metà del quarto il Khimki prova a piazzare il primo tentativo di fuga e lo fa in maniera significativa perché, grazie a uno Shved in grande spolvero, riesce a portarsi addirittura a +9 sul 33-24. Ovviamente, gli uomini di coach Laso provano immediatamente a rispondere al parziale avversario e lo fanno con un controparziale di 5-0 che spinge la panchina russa a chiedere un immediato timeout. La reazione dei padroni di casa passa dalle mani di Mickey e McCollum mentre è il solito Shved a portare il Khimki per la prima volta in doppia cifra di vantaggio sul 40-30. All’intervallo lungo il Khimki conduce per 45-38.

Nei primi possessi del terzo periodo si segna quasi esclusivamente da tre punti ed è proprio dall’arco che il Real prova a costruire il suo tentativo di rimonta. Laprovittola da tre in transizione porta gli iberici a -3 (51-48) e spinge la panchina di casa a fermare il gioco per un timeout. Al rientro in campo il Khimki ricaccia indietro gli avversari che non però non si fanno seminare e restano lì attaccati grazie anche alla precisione al tiro dalla lunga distanza di Carroll. Nel finale di quarto una gran giocata di Shved a fil di sirena fissa il punteggio all’ultimo minintervallo sul 62-62.

In avvio di quarto quarto ci vogliono più di tre minuti di gioco per vedere il primo canestro che è una straordinaria schiacciata di Tavares. Il Khimki non impiega molto a reagire con un mini parziale di 5-0 che spinge Pablo Laso a chiedere un immediato timeout. Al rientro in campo Shved e McCollum continuano a essere una spina nel fianco della difesa madrilena ma la partita resta estremamente equilibrata. Nell’ultimo minuto di gioco si entra con il Real in vantaggio per 77-76 ma a 17″ dalla sirena finale Shved realizza il meraviglioso canestro del 78-77 in favore del Khimki. Laso chiede timeout ma al rientro in campo Causer perde palla e il Khimki vince la partita.

KHIMKI MOSCA 78-77 REAL MADRID (17-18; 45-38; 62-62)