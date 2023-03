EuroLega, 27ª giornata: la Virtus ci prova ma non è abbastanza, il Partizan apre la settimana italiana con il colpaccio

Colpaccio del Partizan alla Segafredo Arena, che apre positivamente la propria settimana italiana spuntandola per 79-88 in un match dall’altissima intensità e dal grande equilibrio, rotto solo nel finale grazie in particolare ad un implacabile Exum. Per la Virtus sconfitta pesantissima che rischia di cancellare le ultime chances playoff (che passeranno inevitabilmente da Berlino giovedì), così come pesantissimo è stato il forfait all’ultimo minuto di Toko Shengelia. Migliore in campo per i serbi sicuramente Dante Exum, autore di una prova solida e completa, nonché di canestri pesantissimi nel finale (17 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 31 di valutazione) . Bene anche Punter (17) e un redivivo Nunnally (16). Per la Virtus non bastano la doppia doppia di Teodosic (11 punti e 11 assist), i 14 di Jaiteh ed i 13 a testa per Mickey ed Ojeleye.

QUINTETTO VIRTUS: Hackett, Teodosic, Ojeleye, Mickey, Jaiteh

QUINTETTO PARTIZAN: Madar, Punter, Nunnally, Leday, Smailagic

Avvio a ritmi alti con attacchi ispirati: Teodosic e Punter si scambiano i primi colpi della serata. La Virtus pagava poi qualche imprecisione, mentre gli ospiti erano pressoché perfetti e colpivano con Smailagic e il solito Punter (11 per lui nel solo quarto d’apertura) per la prima mini fuga della serata (7-13 al 4′). L’antisportivo a Exum faceva subito tornare sotto le V-nere, ma l’intensità difensiva del Partizan regalava ai serbi punti facili in contropiede che non permettevano la completa rimonta. L’ingresso di Pajola dava nuova linfa a Bologna che teneva botta chiudendo a contatto il primo periodo (26-28 al 10′).

Sorpasso firmato Pajola all’alba del secondo quarto, con il match che proseguiva sui binari dell’equilibrio con grande intensità e attenzione ai dettagli da ambo le parti specie nella metà campo difensiva. Cinque punti consecutivi di Abass facevano esplodere la Segafredo Arena a metà della frazione con il Partizan che faticava a mettere punti al tabellone (42-36 al 17′ e timeout Partizan). Ojeleye siglava il massimo vantaggio sul +8 grazie all’ottavo assist di Teodosic, vantaggio che però veniva subito rintuzzato da Madar, Leday e dalla bomba di Papapetrou (47-45 all’intervallo).

Pessimo rientro in campo della Virtus che nel giro di due minuti subiva un break di 7-0 firmato Nunnally-Smailagic che faceva infuriare Scariolo (47-52 al 23′). Le V-nere si svegliavano con i punti di Jaiteh e Mickey, ma qualche palla persa di troppo in possessi cruciali e il bonus falli ben presto esaurito rendevano molto complicato il sorpasso. Lo scarto rimaneva però minimo e non appena l’intensità difensiva virtussina saliva ecco arrivare il tanto atteso sorpasso con i liberi di Bako dopo il quarto fallo di Lessort (63-61 al 28′). La Segafredo Arena era bollente, e i canestri di Nunnally ed Exum rimandavano il verdetto agli ultimi dieci minuti (63-65 al 30′).

Erano ancora una volta le difese a farla da padrone: sei punti di Exum davano al Partizan un pesantissimo primo vantaggio in doppia cifra (65-75 al 35′). La Virtus si disuniva non riuscendo a trovare tiri puliti restando a secco per oltre tre minuti. Un gioco da 4 punti di Teodosic (nella serata di Danilovic…), seppur non completato, era una manna dal cielo che riaccendeva i virtussini, che poi dimezzavano lo scarto con Jaiteh (74-79 al 37′). Mickey siglava il -3, ma Nunnally prima ed Exum poi spegnevano gli entusiasmi del popolo bolognese. Abass dalla lunga per le ultime resistenze bolognesi, ma la Virtus non gestiva bene i possessi finali non rientrando più, con Madar che la sigillava dalla lunetta.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PARTIZAN MOZZART BELGRADE 79-88 (26-28; 47-45; 63-65; 79-86)

VIRTUS BOLOGNA: Mannion, Belinelli, Pajola 9, Bako 4, Jaiteh 14, Lundberg n.e., Hackett 5, Mickey 13, Weems, Ojeleye 13, Teodosic 11, Abass 10. Coach: Scariolo

PARTIZAN: Vukcevic n.e., Leday 10, Avramovic, Punter 17, Smailagic 9, Papapetrou 3, Exum 17, Nunnally 16, Lessort 5, Trifunovic, Andjusic, Madar 11. Coach: Obradovic.