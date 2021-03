EuroLega, 27ª giornata: L’Alba Berlino ci prova e spaventa lo Zenit. I russi la spuntano nel finale

Occasione importante per lo Zenit che a San Pietroburgo ospita l’Alba Berlino per la ventisettesima giornata di EuroLega. La squadra russa ha subito, nell’ultimo turno, una brutta sconfitta casalinga contro il Valencia e punta subito a riscattarsi contro la compagine tedesca che è lontana dalla zona play-off, nonostante la vittoria di settimana scorsa contro il Panathinaikos.

Quintetto Zenit: Pangos, Hollins, Ponitka, Thomas, Poythrees

Quintetto Alba: Lo, Mattiseck, Sikma, Fontecchio, Lammers

ZENIT 87 – 71 ALBA BERLINO (23-24; 43-48; 68-67)

Gara equilibrata all’inizio, con Poythrees da una parte e Fontecchio dall’altra. Le squadre giocano punto a punto, l’Alba prova a guidare il match ma lo Zenit con Thomas e ancora Poythrees aggancia sempre gli avversari, mettendo il naso avanti sul 18-16 con il canestro di Pangos al 7′. Nel finale ancora protagonista Fontecchio, che mette a segno la terza tripla della sua gara, con l’immediata risposta ancora di Pangos. Dopo dieci minuti di gara i tedeschi sono avanti di 1, 23-24.

Il primo tentativo di allungo è di marca berlinese, con Eriksson e due canestri di Sikma per un break 6-0 che costringe Pascual a fermare il match per far rifiatare i suoi. E’ ancora Pangos a segnare per i suoi, ma l’Alba è molto concentrato in difesa e riesce a volare fino al +10 con i liberi di Mattisseck, 33-43 al minuto 17. Lo Zenit è costretto a rimontare e si affida alle mani calde di Pangos, aiutato da Thomas. Negli ospiti arriva ancora una tripla di Fontecchio, all’intervallo l’Alba è avanti di cinque, 43-48.

Al rientro dalla pausa lunga lo Zenit entra molto forte in campo e nel primo minuto si ritrova già sotto di due, con il canestro di Baron. Ma inaspettatamente è ancora l’Alba a difendere forte ed essere praticamente perfetto in attacco, con un allungo che vale il +11, 50-61. Stavolta la risposta dei russi è rabbiosa, il parziale è da 16-2 che viene chiuso dal canestro di Poythrees e permette ai ragazzi di Pascual di rimettere il naso avanti. A dieci minuti dalla fine lo Zenit è di nuovo in vantaggio, 68-67.

Lo sforzo profuso nei trenta minuti di gioco ha permesso all’Alba Berlino di essere in corsa nell’ultimo periodo. Ma questo sforzo viene pagato dalla squadra tedesca che non ha più benzina nel motore e crolla nel quarto quarto, realizzando solo quattro punti in dieci minuti con Sikma e Lo. Lo Zenit allunga subito, poi sfrutta le difficoltà offensive degli avversari e dilaga chiudendo la gara sul +16. Il match finisce 87-71, una sconfitta forse troppo pesante per l’Alba rispetto a quanto visto in campo. Lo Zenit ottiene la vittoria numero sedici nella Regular Season e prosegue il percorso verso i play-off.

Tabellino

Zenit: Zakharov, Pangos 19, Fridzon, Hollins 13, Thomas 15, Baron 6, Khvostov, Pushkov, Zubkov 5, Poythrees 11, Ponitka 14, Black 4. Coach: Xavi Pascual

Alba: Lo 10, Siva, Giffey 2, Delow, Eriksson 9, Mattisseck 3, Schneider, Nikic, Fontecchio 12, Thiemann 6, Sikma 18, Lammers 11. Coach: Aito Garcia Reneses