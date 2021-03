EuroLega, 27ª giornata: l’Olimpia Milano lotta, ma il Fenerbahce è più profondo e vince

Milano perde in casa contro il Fener, confermando di essere una squadra da alta EuroLega ma perdendo perché dall’altra parte ci sono troppe armi offensive e troppa superiorità a rimbalzo. In momento diversi della partita, i vari Guduric, De Colo, Pierre, Vesely e Brown hanno fatto la differenza e l’Olimpia, senza Delaney e LeDay, non ha potuto competere fino alla fine. Certamente, il problema degli infortuni è ora serio per Milano, e con un roster così, sarà difficile sperare in uno dei primi quattro posti, ma questa gara ha dimostrato che per i playoff i biancorossi possono competere anche così.

Anche se la valutazione statistica premierebbe altri suoi compagni, Guduric merita la palma di MVP perché è stato il protagonista del parziale del terzo quarto che ha girato la partita. Milano ha avuto molto da Rodriguez, Datome, Punter e Shields ma ripetiamo, con il roster di adesso, la squadra è da playoff ma non da prime 4.

Quintetto Milano: Punter, Micov, Roll, Shields, Hines

Quintetto Fenerbahce: Guduric, De Colo, Pierre, Vesely, Duverioglu

Milano, senza Delaney, parte senza un vero regista di ruolo in quintetto, ma riesce comunque a leggere bene la difesa del Fener e trova i mismatch giusti. Nei primi due possessi, però, il tiro non entra, mentre dall’altra parte De Colo e Pierre segnano a giochi rotti per il 2-6 iniziale. Gli ospiti sfruttano anche tre buoni rimbalzi offensivi per mantenere il leggero vantaggio, ma gli esterni milanesi hanno aggiustato la mira al tiro e rimangono a contatto, mentre il Fener inizia a servire costantemente le proprie torri Vesely e Duverioglu. È evidentissima la diversa impostazione dei due quintetti, che tirano e segnano con strategie opposte ma ugualmente efficaci (15-14 a metà quarto), e ci si chiede quale difesa sarà in grado di cambiare prima dell’altra per contenere l’attacco avversario. Le rotazioni cambiano qualche carta in tavola, ma la sostanza tattica della gara rimane invariata. Milano mantiene un piccolo vantaggio grazie ad alcune distrazioni di Brown e a un paio di ottime giocate verticali di Tarczewski, variazioni sul tema molto utili a Milano. Il quarto si chiude sul 28-24, e la sensazione è che la partita a scacchi tra i due coach sia appena iniziata.

Milano inizia il secondo quarto contratta in attacco, subisce uno 0-5 e, come spesso succede in questi casi, Rodriguez toglie le castagne dal fuoco con una tripla e rimette in pista tutti i compagni dal punto di vista mentale. Il Chacho ne mette un’altra, la difesa di casa pressa bene sul perimetro, e anche se il Fener segna, la sensazione è che tra i due attacchi sia quello turco a fare più fatica. Come detto, è una partita a scacchi in continua evoluzione, e il Fener inizia a usare più pick n roll, prendendosi buoni tiri, ma anche Milano è più versatile ora rispetto all’inizio, e colpisce senza pietà con Datome per il 39-33. Micov sbaglia una paio di tiri ben presi e permette al Fener di riportarsi a contatto sul 41-39, Punter fa lo stesso e arriva la parità a quota 41. Il Fener è più bravo a prendersi tiri ad alta percentuale, così è Milano ad avere più pressione sulle spalle in questa fase, e anche dopo il time out, sembra che ci sia un tappo sul canestro turco. L’Olimpia ha poco da rimproverarsi, perché davvero i tiri sono presi perfettamente, ma non entrano, e il solito canestro provvidenziale di Rodriguez viene annullato per via di un blocco irregolare di Tarczewski. Il destino cinico e baro si mette di mezzo più che può, insomma, e c’è poco da fare, se non va dentro in attacco, bisogna difendere, e invece il Fener ha trovato la chiave giusta e non sbaglia un possesso che sia uno. I padroni di casa non si snaturano, e in attesa di capire come fare in difesa, giocano allo stesso modo in attacco, convinti che, se i tiri presi saranno tutti così buoni, qualcuno ne dovrà pur entrare. In effetti, così succede, e, grazie a una magnifica rubata con triplone di Brooks, si va all’intervallo lungo sul 52-50. Milano, al di là di questo episodio estemporaneo che dà morale, non può contare su uno shootout, visto che, come detto, i tiri degli ospiti sono a più alta percentuale, ed è lei ad avere l’obbligo di capire meglio come difendere sull’attacco così solido dei turchi.

La ripresa inizia con Milano che sembra essersi ben aggiustata nella propria metà campo, ma è solo un momento, perché poi si scatena Guduric e riporta i suoi in vantaggio quasi da solo passando dal 60-53 al 60-61. L’Olimpia cerca di giocare più vicino a canestro, per essere più imprevedibile e prendersi tiri più sicuri, ma il mirino degli uomini di Messina va fiori asse, e dall’altra parte il Fener torna a farsi sentire a rimbalzo offensivo. Il risultato è un parziale aperto di 0-13 per il 60-66, e solo un paio di buone giocate difensive milanesi impediscono agli ospiti di scappare. Non è però più possibile evitare di segnare, e sono ancora loro, Rodriguez e Datome, a tamponare l’emorragia confezionando una tripla importante. Il Fener, però, continua a essere caldo in attacco, con Brown che si è sbloccato colpendo ripetutamente, e siamo ancora al punto di prima, nel senso che è molto più facile segnare per i turchi che per i padroni di casa, e tutto lo sforzo di questo terzo quarto si è rivelato, sostanzialmente, inutile. Arriva la doppia cifra di vantaggio sul 65-75, e il quarto si chiude sul 69-78, grazie a tre fattori, ovvero Guduric, Brown e i rimbalzi offensivi.

Milano sembra tramortita sotto il peso del 13-26 a rimbalzo, certamente gli uomini di Messina non sono così molli da arrendersi già ora, però la situazione è davvero difficilissima. Con le unghie e con i denti, e un tecnico preso da Kokoshkov nel momento meno opportuno, i padroni di casa arrivano al 75-80, e i minuti successivi mostrano che il Fener se la dovrà ancora sudare parecchio per portarla a casa. La gara diventa, com’è normale che sia, più fisica che mai, e, in questo clima da battaglia, Guduric torna umano, Brown viene tolto perché le gerarchie prevedono che debba comunque essere in campo De Colo, e Milano arriva al -1 sull’81-82. Le suddette gerarchie, però, danno i propri frutti dopo il time out, perché è proprio De Colo a propiziare un nuovo 0-6 di parziale per l’’81-88 a 4’30” dal termine. Rodriguez non ne vuole sapere di mollare e mette un’altra tripla, ma il Fener ha più armi perché, semplicemente, ha un roster più profondo, e la combinazione De Colo-Vesely non è più contenibile a questo punto della partita. I padroni di casa danno ttuto quello che hanno, ma non c’è più niente da fare. Finisce 92-100.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 92-100

TABELLINO MILANO: Punter 20, Micov 8, Moraschini ne, Roll 5, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Cinciarini ne, shields 14, Brooks 5, Evans ne, Hines 4, Datome 16

TABELLINO FENERBAHCE: Brown 18, Guduric 15, O’Quinn 3, Biberovic ne, De Colo 20, Pierre 15, Barthel 9, Vesely 13, Sipahi ne, Eddie, Muhammed ne, Duverioglu 7

PARZIALI: 28-24, 24-26, 17-28, 23-22

PROGRESSIVI: 28-24, 52-50, 69-78, 92-100

BASKETINSIDE MVP: Marko Guduric