EuroLega, 27ª giornata: Milano è troppo discontinua e il Real non perdona

Milano esce sconfitta dalla partita casalinga a porte chiuse, per colpa di una dicontinuità inaccettabile a questi livelli. Certamente i parziali e i contro parziali sono ormai una costante in EuroLega, ma i momenti no milanesi sono stati talmente inguardabili da risultare a dir poco irritanti. Il Real è stato spesso svagato anche lui, ma almeno ha saputo girare la partita al momento giusto e torna a casa con una vittoria magari non meritata nel senso stretto del termine, ma comunque ineccepibile.

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – REAL MADRID 73-78

