EuroLega, 27ª giornata: Milano espugna Valencia con il Napier & Pangos show

Al termine di una partita dai mille volti e che è rimasta in bilico fino alla fine, Milano esce dal campo di Valencia con una bella vittoria e anche se forse è esagerato parlare di speranze playoff, questa gara rimane importante per alcuni messaggi che ha lanciato. il principale di essi è che Napier e Pangos insieme posso fare grandi cose, il secondo è che Voigtmann sta finalmente giocando con l’atteggiamento giusto, il terzo è che la squadra ha recuperato almeno un po’ della solidità mentale che avrebbe dovuto essere uno dei punti di forza e che era, invece, svanita piuttosto presto. Milano si è dimostrata versatile e intelligente, e forse la maledizione degli infortuni l’ha abbandonata. Vedremo cosa succederà, ma queste sono tutte notizie molto positive per Messina e i suoi uomini.

Napier e Pangos sono gli uomini copertina di questa vittoria, ma non bisogna dimenticare la magnifica leadership di Melli e gli importanti contributi, oltre che del citato Voigtmann, anche di Ricci e Baron, le giocate a protezione del canestro di Hines, l’intensità difensiva di Shields, un Tonut che non ha fatto scendere la squadra di livello e ha fatto un solo canestro, ma in un momento in cui serviva davvero. Forse, Messina ha trovato un assetto in grado di valorizzare le doti di molti dei suoi, e se a rimetterci dovessero essere gli spaesati Davies e Luwawu-Cabarrot o un Mitrou-Long rimasto 40 minuti a sedere, beh, saranno problemi loro se a giovarne è la squadra. Davvero questa partita mette addosso tanta curiosità nei confronti di Milano, perché ha tutto per poter essere immaginata come la vera svolta della stagione.

Quintetto Valencia: Puerto, Webb III, Jones, Radebaugh, Dubljevic

Quintetto Milano: Luwawu-Cabarrot, Melli, Baron, Napier, Voigtmann

Nonostante la presenza a roster di Davies e Hines, Messina inizia la gara con la coppia di lunghi Melli-Voigtmann, evidentemente ben impressionato da quanto visto contro Scafati in LBA. Importante anche la presenza dall’inizio di Napier, evidentemente non così menomato dalla distorsione subita l’altro ieri. Purtroppo per gli ospiti, però, le uniche cose buone all’inizio della partita, almeno in attacco, arrivano proprio dai due lunghi, mentre invece gli esterni fanno sì scelte giuste, ma sbagliano quasi invariabilmente l’esecuzione, che siano tiri o passaggi. Di conseguenza, un Valencia non certo eccelso, ma sufficientemente fluido nelle manovre, guadagna ben presto 7 punti di vantaggio sul 12-5, e non allungano ulteriormente perché la difesa milanese gioca benissimo a livello di rim protection. Con un paio di giocate di talento, Milano accorcia le distanze, ma la manovra continua a risultare un po’ macchinosa, magari si sviluppa bene nei primi secondi, ma poi il gioco si ingarbuglia. Valencia, così, ritrova il massimo vantaggio, ma un’ulteriore colpo di talento, stavolta di Pangos, fissa il punteggio del primo quarto sul 21-17. Un aspetto importante è anche il rientro in campo di Shields, non lucido in attacco ma valido in difesa.

Il secondo quarto vede la prevalenza del Valencia, perché Messina prova con Hines e Davies insieme e così la squadra è lenta nelle transizioni difensive e i taronja ne approfittano con manovre in velocità micidiali e anche catturando tutte le palle vaganti, sempre grazie alla maggior agilità. Arriva l’inevitabile doppia cifra di vantaggio sul 27-17, e nemmeno il time out di Messina cambia le carte in tavola: Milano in attacco è macchinosa e spesso confusa, e in difesa non tiene i ritmi valenciani; anche a difesa schierata, si vede proprio che i padroni di casa sono più rapidi di pensiero e nei movimenti senza palla e colgono sempre impreparati gli ospiti. Nel buio pesto in cui si trovano i biancorossi, è di nuovo Pangos ad accendere la luce, con 5 punti di fila, ed è vero che sempre di lampi individuali si tratta, ma è sempre meglio averli che non averli. Visto che i suoi non riescono a creare vantaggio con le doti fisiche, dato che, appunto, sono meno agili e reattivi degli avversari, Messina prova a mettere in campo Pangos e Napier insieme, che così magari i vantaggi arrivano grazie alla velocità di pensiero. Col back court piccolo (assieme ai due play c’è Tonut), Milano riesce a mandare il Valencia fuori giri, a creare confusione nel modo di pensare avversario e a portarsi così sul -2 (28-26). Dopo 15’ di partita, inizia una serie di errori per entrambe le squadre, e viene da pensare che se tutte e due sono nella seconda metà della classifica, un motivo dovrà pur esserci. I padroni di casa hanno, comunque, un po’ di continuità in più, e continuano a rimanere in vantaggio, seppur con scarti sempre limitati. Il problema più importante per Milano è un Baron totalmente fuori fase, ma due triple di Ricci compensano questa anomalia e Milano è ancora a contatto (40-36 dopo 18’). Negli ultimi due giri di orologio non succede niente di particolare e si va all’intervallo sul 42-39.

Olimpia Milano twitter

Messina inizia la ripresa coi migliori del primo tempo, anche se ciò significa avere un quintetto un po’ bizzarro, con Napier, Pangos, Ricci, Melli, Voigtmann. Almeno inizialmente, la pratica supera la teoria, e Milano si ritrova in vantaggio 42-44 sulle ali di un ottimo Napier e di una difesa ben a fuoco. I taronja reagiscono ma è Milano ad avere in mano il pallino ora, soprattutto dal punto di vista mentale. Il Valencia prova ad allargare il gioco per avere più spazio per i penetratori, la scelta paga ma gli ospiti hanno sempre l’atteggiamento giusto e arriva addirittura il +10 sul 49-59. È proprio l’aspetto mentale a farla da padrone, infatti uno scatto d’orgoglio di Lopez-Arostegui potrebbe girare nuovamente l’incontro, perché i compagni lo seguono nel mostrare grande aggressività in entrambe le metà campo. Come spesso accade, però, Baron sale in cattedra nel momento più importante e piazza due triplone delle sue per il massimo vantaggio sul 53-65. Il quarto si chiude sul 55-65.

I padroni di casa cercano di reagire con un favoloso 3+1 di Harper, ma per Milano c’è un Melli solidissimo e capace da solo di tenere assieme la squadra. Il Valencia continua, comunque, con la propria politica improntata alla massima aggressività e riduce lo svantaggio sul 63-70. Harper e Rivero suonano la carica, il pubblico di casa ci crede, ed è importante anche la scelta tattica di mettere Claver a uomo su Napier o Pangos per, come si suol dire, oscurare loro la vallata. A metà frazione, Milano è ancora in vantaggio sul 68-72 e l’avvicinamento dei taronja è sempre più minaccioso. Le squadre tornano a sbagliare molto, ma Milano lo fa un po’ di più e l’aggancio nel punteggio sembra inevitabile. Come purtroppo è già successo altre volte a Milano, la squadra è capace solo di tirare da fuori in circostanze come questa. Pangos realizza una tripla importante, ma non si può sperare solo nel tiro al piccione. Fortunatamente, anche Harper si incaponisce in giocate forzate, così, a 2’ dal termine, Milano è ancora avanti sul 72-77 e poi arriva una tripla fantascientifica di Napier. Il Valencia segna rapidamente in due possessi consecutivi e allunga la difesa, ma i cervelli milanesi, ovvero Napier, Pangos, Melli e Baron, riescono a dialogare e a far passare il tempo. Negli ultimi 35” sul 78-82, i padroni di casa provano col fallo sistematico, ma Napier è freddo dalla lunetta, però poi Milano si distrae in difesa e subisce la tripla di Puerto per l’81-84. Melli fa solo 1/2 dalla lunetta e arriva un’altra tripla di Valencia, con Jones, così c’è solo un punto di vantaggio per Milano. Napier fa anche lui 1/2 ma Melli prende il rimbalzo e lo stesso Napier va ancora in lunetta, fa 2/2 e non c’è più speranza per il Valencia. Finisce 84-88.

VALENCIA BASKET – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-88

TABELLINO VALENCIA: Harper 15, Claver 2, Puerto 15, Prepelic 4, Pradilla, Webb III 5, Lopez-Arostegui 6, Jones 19, Radebaugh, Evans ne, Dubljevic 8, Rivero 10

TABELLINO MILANO: Davies, Luwawu-Cabarrot, Mitrou-Long ne, Pangos 13, Tonut 3, Melli 11, Baron 10, Napier 28, Ricci 12, Shields, Hines 4, Voigtmann 7

PARZIALI: 21-17, 21-22, 13-26, 29-23

PROGRESSIVI: 21-17, 42-39, 55-65, 84-88

BASKETINSIDE MVP: Shabazz Napier