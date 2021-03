EuroLega, 27ª giornata: Nessun problema per Polonara e compagni, il Baskonia asfalta l’Olympiacos

Baskonia e Olympiacos si sfidano in uno degli ultimi due incontri rimanenti in questa 27ª giornata di EuroLega.

QUINTETTO BASKONIA: Vildoza, Sedekerskis, Giedraitis, Polonara, Fall.

QUINTETTO OLYMPIACOS: Sloukas, Jenkins, Vezenkov, Jean-Charles, Koufos.

Partenza arrembante per l’Olympiacos, in particolare con il nuovo arrivato Kosta Koufos. L’ex CSKA segna subito 5 punti in fila ma è anche costretto a tornare prestissimo in panchina a causa dei due falli commessi in apertura di quarto. I greci affrontano meglio questo primo quarto, sotto la grande regia di Kostas Sloukas. Il playmaker greco smista 5 assist nei primi 10 minuti, con un Livio Jean-Charles ispirato e pronto a sfruttarli. I baschi, sorpresi dalla grande partenza greca, sono costretti a rincorrere sotto di 6 lunghezze al termine del primo quarto.

Nel secondo quarto è blackout totale Olympiacos. Come spesso visto in questa stagione, i greci vivono momenti di crisi inspiegabili all’interno della stessa partita, ed è questa un’altra occasione. Dal +10, l’Oly passa al -11. Tracollo totale dei biancorossi, ma anche grandissimo secondo quarto del Baskonia. Buonissima la reazione di Polonara, Jekiri ma soprattutto di Fall e Giedraitis. L’ex ala dell’Alba Berlino si accende e segna a ripetizione, toccando quota 16 all’intervallo. Dopo un primo quarto interamente firmato Olympiacos, il secondo è dominio Baskonia, dove passa dal -10 al +11.

Il Baskonia corre velocissimo e non si volta più. L’Olympiacos prova a rimontare, ma i baschi deconcentrati e svogliati del primo quarto sono solo un brutto ricordo. Gli uomini di Ivanovic girano a memoria, con vari protagonisti. Luca Vildoza (insieme ad Achille Polonara) è l’uomo in più della gara. L’argentino flirta con la doppia doppia e smorza un Olympiacos aggrappato a Jean-Charles ed Ellis. 10 minuti da giocare, +10 Baskonia.

Nell’ultimo quarto c’è il crollo definitivo dei greci e l’allungo decisivo per il Baskonia. La maggior parte dell’ultima frazione è puro garbage time con le panchine svuotate e spazio per chi gioca meno, anche perché le due squadre torneranno in campo fra 48h. I greci segnano solamente 8 punti nell’ultimo quarto, alzando bandiera bianca in modo pesante. Il punteggio finale recita +25 per il Baskonia.

L’Olympiacos affronterà la Stella Rossa in casa, mentre il Baskonia volerà a Barcelona contro la super corazzata di Jasikevicius.

BASKONIA – OLYMPIACOS 91-66 (15-21, 28-11, 25-26, 23-8)

MVP BasketInside: Luca Vildoza.

BASKONIA: Raieste, Vildoza, Jekiri 10, Henry, Sedekerskis 8, Diop, Fall 9, Peters 8, Dragic 8, Giedraitis 18, Polonara 11, Kurucs. All: Vildoza.

OLYMPIACOS: Nikolaidis, Harrison 7, Charalampopoulos 2, Larentzakis, Spanoulis 2, Sloukas 8, Vezenkov 5, Jean-Charles 15, Jenkins, Koufos 5, Ellis 12, McKissic 10. All: Bartzokas.